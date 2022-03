Die ersten 52 Kriegsflüchtlinge sind da

Von: Volker Ufertinger

Willkommen in Geretsried: Die Turnhalle der Mittelschule dient seit Sonntag als Erstanlaufstelle. © Landratsamt

Am Sonntag sind die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Sie bleiben ein paar Tage in der Turnhalle der Mittelschule und werden dann weiter verteilt.

Geretsried – Am Sonntag sind in Geretsried 52 Kriegsflüchtlinge angekommen. Die Regierung von Oberbayern ließ sie mit dem Bus von München aus zur Mittelschule an der Adalbert-Stifter-Straße bringen, deren Turnhalle für diesen Zweck umgerüstet wurde. Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung schreibt, handelt es sich um 31 Erwachsene und 21 Kinder, „die hauptsächlich im Familienverband auf der Flucht sind“. Für den Montag wurde ein weiterer Bus mit einer ähnlich großen Anzahl von Flüchtlingen erwartet.

Die Turnhalle ist die erste Anlaufstelle für Flüchtlinge

Die Geretsrieder Turnhalle ist die bislang einzige Erstanlaufstelle im Landkreis für Flüchtlinge, die unter der Obhut der Regierung stehen. Sie bietet 150 Plätze. Die Halle eignet sich auch deswegen besonders gut, weil sie schon im Jahr 2015 zur Verfügung stand. „Alles Notwendige wie Brandschutzkonzepte war fertig und lag in der Schublade. Das hat es natürlich etwas leichter gemacht“, erklärt die Pressesprecherin des Landratsamts, Marlis Peischer. Eigentlich sollte die Halle erst Anfang dieser Woche in Betrieb genommen werden. Weil aber der Druck auf München so groß ist und die Turnhalle früher fertig wurde als geplant, setzte sich der Bus schon am Sonntag in Bewegung.

Mit einem Bus ließ die Regierung von Oberbayern 52 Flüchtlinge von München nach Geretsried fahren. © Landratsamt

Lange bleiben werden die Ankömmlinge hier nicht. Innerhalb weniger Tage sollen sie weiterverteilt werden. Wann genau und wohin? Das steht nicht fest, alles ist im Fluss. „Wir sind hier in einem laufenden Prozess, bei dem sich immer wieder Neues ergibt“, so Peischer. Das Amt appelliert dringend an alle Bürger, die Wohnraum anbieten können, sich zu melden. Ein Problem am Rande: Erstaunlich viele Ukrainer haben ihre Haustiere mit auf den beschwerlichen Weg genommen. Stand Montag haben sich 181 Ukrainer auf eigene Faust in den Landkreis durchgeschlagen.

Wie es den Flüchtlingen aus der Ukraine geht, kann man sich denken. Sie mussten Hals über Kopf raus aus ihrem Land und haben Angehörige zurückgelassen, ohne zu wissen, ob sie sie je wiedersehen. Trauer, Verzweiflung und Resignation sind mit Händen zu greifen. Ein Sicherheitsservice sorgt dafür, dass kein Unbefugter die Halle betritt. „Die Leute müssen erst einmal zur Ruhe kommen“, so Peischer. Außerdem erhielten sie etwas zu essen und ein Hygienepaket. „Sie haben nun auch die Möglichkeit, ihre Wäsche zu waschen.“

Was das Thema Corona angeht, wurden Vorkehrungen getroffen. Sämtliche 52 Flüchtlinge wurde am Sonntag getestet, der größte Teil vor der Abfahrt, ein paar wenige danach. Alle Tests waren negativ. Sollten in den nächsten Tagen oder Wochen Ankömmlinge positiv getestet werden, kommen sie in eine separate Unterkunft. „Dort bleiben die Menschen für die Zeit der Isolation und werden dort versorgt“, so Peischer. Man hat dafür Sorge getragen, dass Schüler und Lehrer keiner Ansteckungsgefahr ausgesetzt werden.

