Geretsrieder Standesamt künftig ohne Dietramszell

Von: Susanne Weiß

Teilen

Im Geretsrieder Rathaus laufen die Fäden für personenstandsrechtliche Anliegen der umliegenden Gemeinden zusammen. Zum Ende des Jahres ist Dietramszell nicht mehr Teil des Standesamtsbezirks. Höhere Fallzahlen sorgen für höhere Kosten © Hermsdorf-Hiss

Dietramszell ist raus. Das Geretsrieder Standesamt übernimmt die Aufgaben ab nächstem Jahr nur noch von Münsing, Icking und Königsdorf.

Geretsried – Die Gemeinde Dietramszell will die Aufgaben des Standesamts wieder selbst übernehmen. 2012 hatte die Kommune diese der Stadt Geretsried übertragen. Nun entschied der Gemeinderat, die Vereinbarung aufheben zu wollen. Der Geretsrieder Stadtrat entsprach diesem Wunsch jüngst einstimmig und ohne Diskussion.

Zuletzt und noch bis Ende des Jahres behandelt das Geretsrieder Standesamt alle personenstandsrechtlichen Anliegen der Dietramszeller Bürger. „Darunter beispielsweise das Namensrecht betreffend oder auch Beurkundungen, Geburten, Sterbefälle und gelegentlich Trauungen“, erklärt Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt Geretsried, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Geretsried: Dietramszell steigt aus Standesamtbezirk aus

Der Standesamtsbezirk umfasst fünf Kommunen: Geretsried, Icking, Münsing, Königsdorf und Dietramszell. Dass das Klosterdorf nun aussteigt, bedeutet keinen Einnahmenverlust für die größte Stadt im Landkreis. „Die Kommunen tragen die Kosten ihrem Aufkommen entsprechend“, so Loibl. Die Fälle der Gemeinde Dietramszell hätten in den vergangenen Jahren meist zwischen 15 und 19 Prozent der insgesamt anfallenden Tätigkeiten am Standesamt ausgemacht. „Mit dem Wegfall der Gemeinde entfällt dieser Aufwand – und natürlich auch die Kosten dafür“, so Loibl.

Die Kosten, beziehungsweise die Kostensteigerung in den vergangenen Jahren hatte Dietramszells Bürgermeister Josef Hauser im Gemeinderat als Grund genannt, die „kleine Übertragung“ zu beenden. 2019 fielen 10 500 Euro an, 2020 lag die Standesamtsumlage bei 23 000 Euro. Die Aufgaben wieder mit eigenen Händen zu erledigen, sei ein kostenbewusster Beschluss.

Höhere Fallzahlen sorgen für höhere Kosten

Loibl erklärt die Kostensteigerung einerseits mit höheren Fallzahlen. So hätten die Fälle der Gemeinde Dietramszell im Jahr 2019 13 Prozent der insgesamt anfallenden Tätigkeiten ausgemacht. 2020 seien es 17 Prozent gewesen. Anderseits sei die Mehrung begründet „im Vorhalten von ausreichend Personal“. Aktuell beschäftige die Geretsrieder Stadtverwaltung drei Vollzeitkräfte im Tagesgeschäft des Bereichs Personenstandswesen und Friedhofsverwaltung.

Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste) erkundigte sich in der Geretsrieder Stadtratssitzung, ob der Schritt personelle Konsequenzen habe. Sprich: Ist es dann zu viel Personal? „In diesem Bereich sicher nicht“, betonte Bürgermeister Michael Müller (CSU).

Der Schritt, die Aufgaben ans Geretsrieder Standesamt zu übertragen, war der Gemeinde Dietramszell vor zehn Jahren schwer gefallen. Drei Anläufe unternahm die damalige Bürgermeisterin Leni Gröbmaier, bis der Rat mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmte. Ihr Argument damals war die Konsolidierung. Die halbe Stelle, die nötig ist, um das Standesamt zu betreuen, fehle bei der Erhebung von Herstellungsbeiträgen, hieß es damals. Auf der anderen Seite müsse nur ein kleiner Kreis an Bürgern den Weg in den Nachbarlandkreis unternehmen. Kritiker nannten die Entscheidung bürgerunfreundlich. Dieses Gefühl ließ sich offenbar nicht überwinden.

Kritiker empfanden Auslagerung als bürgerunfreundlich

Insofern sieht Loibl in der Beendigung der Aufgabenübertragung keinen Rückschritt für die interkommunale Zusammenarbeit. „Man darf nicht vergessen, dass Dietramszell eine flächenmäßig sehr große Gemeinde ist“, erklärt der Pressesprecher. Die Wegstrecke nach Geretsried spiele hier natürlich eine Rolle, darauf seien die Kollegen im Standesamt in der Vergangenheit immer wieder hingewiesen worden. „Können sich die dortigen Bürgerinnen und Bürger mit ihren standesamtlichen Anliegen direkt an die eigene Gemeinde wenden, empfindet der eine der andere das vermutlich auch als weniger aufwendig oder sogar bürgerfreundlicher“, meint Loibl.

Auswirkungen auf die Kooperation mit Münsing, Königsdorf und Icking hat das Ausscheiden Dietramszells nicht. Bei dem Thema handle es sich rein um eine Entscheidung der Gemeinde Dietramszell, betont Loibl. „Nach Auskunft der Kolleginnen und Kollegen klappt die Zusammenarbeit mit den Gemeinden Icking, Münsing und Königsdorf gut.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.