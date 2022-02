Im Winter auf den See: Grundschüler lernen die Eisregeln

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Kalt, kälter, Eis: Wie unangenehm selbst 20 Sekunden in eisigen Wasser sind, zeigt Niklas Meckesheimer (li.) von der DLRG Kindern der Klasse 2b. © sh

Wann darf man aufs Eis? Und was macht man, wenn es „knackt“? Die DLRG trainiert mit Schülern der Karl-Lederer-Grundschule die Eisregeln.

Geretsried – „Seid ihr startbereit? Habt ihr Lust? Dann geht es jetzt los!“ Die Schüler der 2b der Karl Lederer-Grundschule nicken begeistert. Lisa Alpers (23), Rettungsschwimmerin der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) im Ortsverband Geretsried und ihr Kollege Niklas Meckesheimer (27) ziehen sich wie Pantomimen Schal, Schuhe, Jacke an. Dann kommen Schlittschuhe und eine Thermoskanne Tee in den imaginären Rucksack. Ihr Ziel: ein ebenfalls nur angedeuteter See, um den Kindern aller 2. Klassen die wichtigsten Eisregeln beizubringen.

„Zuerst fragen wir natürlich, ob das Eis schon trägt“, sagt Meckesheimer, der bei der DLRG Geretsried als „Technischer Leiter Ausbildung“ fungiert. „Dazu rufen wir beim Bürgermeister im Rathaus an. Die wissen das hier ganz genau.“ Der 27-Jährige stellt seine Fäuste aufeinander. „In etwa so dick sollte das Eis mindestens sein.“

DLRG trainiert mit Schülern der Karl-Lederer-Grundschule Eisregeln

Doch was ist, wenn plötzlich doch das Eis unter den Füßen anfängt zu knacken? Meckesheimer stellt sich zu Demonstrationszwecken auf eine Weichbodenmatte, die unter seinem Gewicht einsinkt. „Du musst dich leicht machen“, rufen die Kinder. „Aber wie?“, kontert der DLRG-Ausbilder, „ich hab’ doch keine Flügel.“ Die richtige Antwort kann Mike beisteuern: „Du legst dich auf den Bauch und robbst weg.“

Meckesheimer lässt sich hinabgleiten und verteilt so sein Gewicht auf eine größere Fläche. „Und jetzt geht’s genau auf dem gleichen Weg zurück, den ihr gekommen seid.“ Der Grund dafür ist klar: Was vorher gehalten hat, hält auch jetzt. Und was ist, wenn man doch einbricht? „Dann ruft ihr sofort ganz laut um Hilfe“, sagt Meckesheimer. „Versucht irgendwie auf euch aufmerksam zu machen.“

Kälte spüren: Kinder halten Hände in den Schnee

Wie unangenehm und gefährlich die Kälte des Wassers unter der Eisdecke ist, zeigen die beiden Ehrenamtlichen mit einem einfachen Versuch. „Wir haben Kühlboxen mit Schnee dabei – und jeder darf jetzt mal 20 Sekunden die Hände reinhalten.“ Ein Versuch, der sofort Wirkung zeigt. „Das ist ja saukalt“, sagt Emily und reibt sich die Hände. „Das tut irgendwann bestimmt richtig weh.“

Als nächstes bringen Alpers und Meckesheimer den Kindern auf spielerische Weise bei, wie sie als Beobachter eines Unglücks auf dem Eis einen Notruf absetzen können. „Und ganz wichtig ist: Ihr dazu rennt keinesfalls raus auf den See.“

Befindet sich die Unglücksstelle in Ufernähe, kann man höchstens versuchen, dem Verunglückten einen Schal zuzuwerfen und ihn mit diesem an Land zu ziehen – eine Übung, die die beiden Wasserretter mit Rollbrettern und einem Seil veranschaulichten.

Die Kinder sind begeistert. „Das war jetzt richtig gut“, bedanken sie sich am Ende der Stunde bei den Ehrenamtlichen. „Wir haben heute echt was gelernt.“

