Geretsried: DMG Mori bekommt Platz für Erweiterung

Das Unternehmen DMG Mori bekommt am Standort Geretsried die Möglichkeit, auf dem Parkplatz an der Lausitzer Straße zu erweitern. Bis es soweit ist, dürfte es aber noch dauern.

Geretsried – DMG Mori vertreibt an der Lausitzer Straße Werkzeugmaschinen. Erweiterungsmöglichkeiten am Standort Geretsried hatte das Unternehmen mit 157 Niederlassungen weltweit bis dato nicht mehr. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung geändert. Das Gremium befürwortete, den Bebauungsplan für die Park- und Ausstellungsflächen auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu ändern. „Die Firma ist dringend auf der Suche nach Erweiterungsmöglichkeiten“, erklärte Stadtbaurat Rainer Goldstein. Um den Standort und die Arbeitsplätze zu sichern, empfahl er den Stadträten, den Bebauungsplan zu ändern.

250 Mitarbeiter beschäftigt das Werk in Geretsried, das seit 1995 zu DMG Mori gehört, sagt Pressesprecherin Tanja Figge auf Nachfrage. Mit der Änderung des Bebauungsplans können auf dem bisherigen Parkplatz zwei Betriebs- und Lagerflächen errichtet werden. Die Stellflächen sollen in einem Parkdeck geschaffen werden. Die Planungskosten übernimmt das Unternehmen. Einen Zeitplan für die Erweiterung gibt es bisher nicht. Man habe eine unverbindliche Voranfrage an die Stadt gestellt. „Der Ausbau in Geretsried ist aktuell kein Thema, der Standort ist auf einem guten Niveau“, so Figge. Die Standortentwicklung des Unternehmens sei aber immer ein Thema. sw

