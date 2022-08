Sinkende Schülerzahlen täuschen: Kapazitäten an Mittelschulen nicht herunterschrauben

Von: Susanne Weiß

Soll anderweitig genutzt werden: Die Stadt will die Klassen aus der Karl-Lederer-Mittelschule an die Adalbert-Stifter-Straße verlegen, um dort einen zentralen Mittelschulstandort zu schaffen. © Hermsdorf-Hiss

In Waldram und Bad Tölz sinken die Schülerzahlen. Familienreferentin Heidi Dodenhöft warnt aber davor, Kapazitäten an Mittelschulen herunterzuschrauben.

Geretsried – Das Bestreben der Stadt, die beiden Standorte der Mittelschule an der Adalbert-Stifter-Straße zusammenzulegen und auf fünf Züge zu erweitern, hängt weiterhin an der schulaufsichtlichen Genehmigung. „Wir warten darauf“, berichtete Heidi Dodenhöft (Freie Wähler) in der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause. Als Referentin für Familie, Schule und Bildung laufen bei ihr die derzeit drängenden Themen zusammen.

Geretsried: Dodenhöft hält Plädoyer für die Mittelschule

Mit Blick auf sinkende Schülerzahlen in Waldram und Bad Tölz warb Dodenhöft für die Mittelschule. „Kinder haben dort alle Möglichkeiten und können unter guten Bedingungen lernen“, so die Rektorin der Grundschule Reichersbeuern. Sie warnte davor, Kapazitäten hinunterzuschrauben. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie seien viele Kinder vorsorglich aufs Gymnasium geschickt worden. Aber „sie kommen teilweise zurück“, berichtete die Stadtratsreferentin.

Heidi Dodenhöft im Stadtrat Referentin für Familie, Schule und Bildung © arp

Weiterhin beschäftigt sich der Arbeitskreis Kinderbetreuung und Schulen mit den beiden Grundschulen in Geretsried. Bis 2025/26 rechnet die Stadt mit 600 Kindern pro Einrichtung. Beide wären dann sechszügig, kündigte Dodenhöft an. „Wir werden um das Thema dritte Grundschule nicht herumkommen.“ Eine andere Baustelle sind die Kindertagesstätten. Geplant ist eine neue an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Aber „nicht die Räume sind das Problem, es fehlt Personal“, so die Referentin. Das sei allerdings nicht nur in Geretsried ein Thema. Dodenhöft dankte dem Stadtrat, dass er viel Verständnis für Schulen und Kitas zeige.

Viele Veranstaltungen für Familien und Jugendliche

In ihrem Bericht erinnerte die Stadtratsreferentin auch an viele gelungene Veranstaltungen. Bei einem Willkommensnachmittag waren alle Eltern der 233 Babys eingeladen, die 2021 geboren wurden. „Es kommen nicht so viele“, räumte Dodenhöft ein. Dennoch sei es wichtig, den Familien möglichst früh Informationen und Kennenlernen anzubieten. Mit den Kindern, die vor zwei Jahren geboren wurden, pflanzten Stadtvertreter einen Baum. „Das war eine richtig schöne Aktion.“ Dodenhöft lobte auch den Kinder- und Jugendtag. „Ein großes Dankeschön an den Trägerverein.“ Toll sei zudem gewesen, dass der Jugendrat teilweise moderiert habe. Überhaupt gehe dort etwas voran mit Jugendreferent Felix Leipold und Stadtjugendpflegerin Julia Brandner.

Neu angeboten wird in diesen Sommerferien eine Betreuung (wir berichteten). Darüber hinaus warb Dodenhöft für den Vorlesetag in der Stadtbücherei (18. November) und den Familienpass, mit dem Eltern und Kinder Vergünstigungen in der Stadt bekommen können. sw

