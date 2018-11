Drei Monate Haft für geklauten Schnaps

Einmal zu oft hat ein Berufsfahrer in einem Geretsrieder Discounter lange Finger gemacht. Jetzt geht er für drei Monate ins Gefängnis.

Geretsried/Wolfratshausen – Der Mann legte eine rasante Rückfallgeschwindigkeit an den Tag. Erst am 21. Februar dieses Jahres war der 30-jährigen Berufsfahrer wegen Diebstahls zu vier Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Keine sechs Wochen später wurde der Geretsrieder erneut erwischt. Bei einem Discounter in Geretsried hatte er je eine Flasche Bourbon, Wodka und Cognac im Gesamtwert von 24,97 Euro ohne zu bezahlen an der Kasse vorbeigetragen. Dafür bekam er nun drei weitere Monate Gefängnis aufgebrummt – ohne Bewährung.

Als der 30-Jährige am 31. März gegen 16.30 Uhr seine Einkäufe aufs Kassenband legte schaute ein Verkäufer genau hin. Eine Kundin hatte ihn darauf aufmerksam gemacht, dass der Angeklagte „Flaschen in seinen Rucksack packte“. Er bezahlte jedoch nur Bier und Schwammerl.

Als der Verkäufer den Mann zur Rede stellte, bekam er zur Antwort, die Spirituosen seinen in einem nahe gelegenen Supermarkt gekauft worden. „Aber das kann nicht sein, weil es sich um unsere Eigenmarken handelt“, klärte der Zeuge auf. Der Polizei erzählte der Beschuldigte wenig später, die Schnäpse in Wolfratshausen gekauft zu haben. Einen Kassenbon hatte er nicht. Ein Kassenabgleich mit der Wolfratshauser Filiale ergab, dass dort an jenem Tag kein passender Einkauf getätigt worden war.

„Ich habe Zweifel, dass die Kommunikation so gut war, dass er wusste, was los ist“, machte der Verteidiger mangelnde Sprachkenntnisse für die Irritationen des Nigerianers verantwortlich. „Er muss sich natürlich den deutschen Gegebenheiten unterwerfen. Aber eine Vollzugsstrafe wäre bei dem geringen Schaden ein zu hartes Urteil“, warb der Rechtsanwalt um ein milderes Urteil für seinen Mandanten.

Dem konnte das Gericht nicht folgen. „Einen Monat nach dem letzten Urteil packt er Spirituosen in den Rucksack. Dieses Verhalten ist überhaupt nicht nachvollziehbar“, begründete Richter Helmuth Berger sein Urteil von drei Monaten Gefängnis ohne Bewährung. Rudi Stallein