Geretsried: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Von: Peter Borchers

Der Rettungsdienst brachte alle drei Insassen zur Untersuchung in die Wolfratshauser Kreisklinik. (Symbolfoto) © Nicolas Armer / dpa

Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 22 zwischen Gelting und der B11 am Freitag: Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Geretsried - Ein 34-jähriger Eurasburger war gegen 13.30 Uhr mit seinem Kleintransporter von der B11 kommend auf der TÖL 22 unterwegs und wollte nach links auf den Mitterfeldweg abbiegen. Der Mann ließ zunächst einen Wagen aus dem Gegenverkehr durch und setzte dann zum Abbiegen an. Dabei übersah er nach Polizeiangaben den ebenfalls entgegenkommenden dunklen Audi eines 54-jährigen Geretsrieders.

Beide Autos stießen zusammen, aufgrund der Wucht des Aufpralls kippte der Transporter um. Der Rettungsdienst brachte alle drei Insassen zur Untersuchung in die Wolfratshauser Kreisklinik. Der ebenfalls angeforderte Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle, flog jedoch ohne Patient wieder ab, da sich die Verletzungen als nicht so gravierend herausgestellt hatten.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

peb

