Geretsried: Drogensünder wählen Notruf

Von: Sabine Schörner

Geld entwendet und Auto beschädigt: Ein 28-Jähriger wandte sich daher an die Polizei © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine ungewöhnliche Mitteilung erreichte am frühen Samstagmorgen die Geretsrieder Polizei: Ein Drogensünder hatte den Notruf gewählt.

Geretsried – Eine ungewöhnliche Mitteilung erreichte am frühen Samstagmorgen die Geretsrieder Polizei. Ein 23-jähriger Geretsrieder hatte den Notruf gewählt. Er und sein Freund (34), so gab er zu, hätten LSD genommen. Jetzt gehe es ihnen beiden sehr schlecht und sie benötigten dringend Hilfe. In der Wohnung des 23-Jährigen wurden die beiden Männer angetroffen – „in stabilem, aber durchaus behandlungsbedürftigen Zustand“, wie es im Polizeibericht heißt.

Rettungswagen bringt Männer ins Krankenhaus

Beide wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus im Umkreis gebracht. Unterdessen durchsuchte die Polizei die Wohnung des Geretsrieders. Dabei fanden die Beamten noch kleinere Mengen von Kokain und Marihuana. Die Geretsrieder Polizei ermittelt nun gegen die beiden Freunde wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

sas

