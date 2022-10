Egerländer Gmoi fest verwurzelt in der Stadt

Von: Susanne Weiß

In schönsten Trachten feierte die Egerländer Gmoi ihr 70-jähriges Bestehen nach. (v. li.) Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber, Landrat Josef Niedermaier und Bürgermeister Michael Müller gratulierten. © HL

Die Egerländer Gmoi ist seit über 70 Jahren fester Bestandteil der größten Stadt im Landkreis. Ihre Geschichte begann eigentlich sogar schon früher in Geretsried.

Geretsried – Eigentlich reicht die Geschichte der Egerländer in Geretsried schon 76 Jahre zurück. Am 7. April 1946 transportierten Viehwaggons 554 Menschen aus Graslitz nach Geretsried. Die Heimatvertriebenen brachten ihre Kultur mit ins Lager auf der Böhmwiese. Rektor Karl Kugler gründete die Sing-, Spiel- und Tanzgruppe. Aus ihr ging fünf Jahre später die Egerländer Gmoi hervor.

Geretsried: Egerländer Gmoi bewahrt seit über 70 Jahren Tradition

Der Verein hätte gerne vergangenes Jahr sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Coronabedingt verschob sich das Fest auf vergangenen Kirchweihsonntag – dafür war es umso schöner. „Es war ein sehr gelungener Tag, alles hat super geklappt“, freut sich Vorsitzender Helmut Hahn. Einziger Wermutstropfen sei gewesen, dass mit Sonja Gruber nur ein Gründungsmitglied teilnehmen konnte. Sie legte gemeinsam mit Ehrenvüarstäiha Gerhard Becher zu Ehren der Toten beider Weltkriege in ganz Europa einen Kranz vor den Gedenkstein am Rathaus.

Zuvor hatte Pfarrer Andreas Vogelmeier einen Gottesdienst in der Kirche Maria Hilf gefeiert. Er hob die Bedeutung der Egerländer in Geretsried hervor, indem er sagte: „Die wichtigste Straße heißt Egerlandstraße, und der Hauptplatz Karl-Lederer-Platz ist benannt nach dem ersten Bürgermeister, einem Egerländer aus Graslitz.“ Ihre Traditionen sind verwurzelt, etwa das Osterratschen, die Sonnwendfeier und der Bahschnitz am Christkindlmarkt.

Größte Egerländer Vereinigung weltweit sitzt in Geretsried

Mit 250 Mitgliedern ist die Geretsrieder Gmoi die größte Egerländer Vereinigung in Deutschland, sagt Hahn. „Und damit weltweit.“ Die vielen Aktiven gestalteten den Gottesdienst und den anschließenden Volkstumsnachmittag, den Eghalanda Kirwa Hutzanachmittogh, in den Ratsstuben. So spielte die Gartenberger Bunkerblasmusik unter Leitung von Roland Hammerschmied, und die Trachtentanzgruppen verschiedener Altersklassen traten auf. Mit 200 Gästen war der Saal voll.

Unter ihnen waren Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber, Landrat Josef Niedermeier und Bürgermeister Michael Müller. Von den Egerländern reisten an Bundesvüahrstäiha Volker Jobst aus Baden Württemberg und Landesvüarstäiha Helmut Kindl aus Ingolstadt sowie Vertreter anderer Gmoin. Hahn freute sich zudem besonders, dass die befreundeten Trachtenkameraden aus Deining mitfeierten. sw

