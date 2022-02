Integration afghanischer Ortskräfte: Hilfe jeder Art gefragt

Koordinieren die Kräfte: (v. li.) Rudi Mühlhans (TVJA), Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank, Hannah Schreyer (TVJA) und Stadträtin Sabine Lorenz. © Hermsdorf-Hiss

In Geretsried ist wieder eine gute Gemeinschaft gefragt. Zur Integration afghanischer Ortskräfte bitten Stadt und Trägerverein um Hilfe jeder Art.

Geretsried – Mit vereinten Kräften haben viele Ehrenamtliche Asylbewerber unterstützt, die um das Jahr 2015 in Geretsried angekommen sind. Diese Hilfe ist nun wieder gefragt. Im Januar sind die ersten Ortskräfte aus Afghanistan im Übergangswohnheim an der Jahnstraße eingetroffen. Wie berichtet hat die Regierung von Oberbayern dazu einen Teil der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber teilweise umgewidmet. 28 Männer, 29 Frauen und 42 Kinder sind dort aktuell untergebracht, 112 Menschen sollen es insgesamt werden.

Im Namen der Stadt rufen Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank und Sabine Lorenz, Stadtratsreferentin für Soziales, Inklusion und Integration, dazu auf, die Menschen bestmöglich in Geretsried willkommen zu heißen. „Wir sind um jede kleine und große Hilfe, um jede kleine und große Spende dankbar“, sagte Frank bei einem Pressegespräch.

Geretsried: Ehrenamtliche Hilfe für afghanische Ortskräfte gesucht

Afghanische Ortskräfte fürchten in ihrer Heimat um ihr Leben, nachdem deutsche Soldaten und Polizisten, mit denen sie zusammengearbeitet haben, das Land verlassen haben. In Deutschland haben sie ein unbefristetes Bleiberecht, das heißt, sie dürfen sich – anders als Asylbewerber – direkt nach ihrer Ankunft eine Wohnung und Arbeit suchen.

Die Stadt steht vor der Herausforderung, die Kinder und Jugendlichen in Tagesstätten und Schulen unterzubringen. Bekanntlich ist die Betreuungssituation in Geretsried seit Jahren angespannt. Eine neue Kita soll gebaut, die Mittelschule erweitert und saniert werden. Nun zeige sich einmal mehr, wie dringlich diese Pflichtaufgaben seien, so Frank. „Integration kann nur gelingen, wenn die Eigenen nicht hinten runterfallen“, so die Vize-Bürgermeisterin. Jedes Kind müsse gut beschult werden.

Ziel sei, dass die neun Grundschüler und neun Mittelschüler nach den Faschingsferien am Unterricht teilnehmen können. „Uns ist aber wichtig, dass sie erst ihre Ausstattung zusammen haben“, betont Lorenz. Die Koordinationsstelle Integration aktiv, die beim Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) angesiedelt ist, bittet um Sach- und Geldspenden. „Es ist erschreckend, dass Menschen, die unserem westlichen Zusammenschluss in Afghanistan geholfen haben, jetzt nur mit einem Köfferchen in Deutschland ankommen“, sagt Geschäftsführer Rudi Mühlhans.

Ehrenamtlich für verschiedenste Aufgaben gesucht

Neben Spenden werden Ehrenamtliche gesucht, etwa für Familien- und Lernpatenschaften. Der bestehende Helferkreis sei in die Jahre gekommen und durch die Pandemie ausgebremst worden, berichtet Frank. „Vielleicht hat jemand noch Energie übrig oder neue Kapazitäten.“ Da etwa die Hälfte der Ortskräfte nur Dari, kein Englisch, spreche, wären auch Übersetzer hilfreich. Darüber hinaus sucht Hannah Schreyer, die die Koordinationsstelle leitet, Menschen aus dem Bildungsbereich, die stundenweise als Schulassistenz arbeiten würden. Auch Privatinitiativen zur Kinderbetreuung wolle man unterstützen.

Für die Stadt kam die Umwidmung der Gemeinschaftsunterkunft überraschend. „Niemand hat damit gerechnet, dass wir so kurzfristig Ortskräfte bekommen“, sagt Sabine Lorenz. Die Verantwortlichen zeigen sich aber zuversichtlich, dass sie in Geretsried gut aufgenommen werden. Frank: „Wir sind super in Integration. Auch wenn sich nicht jeder engagiert, ist er zumindest freundlich auf der Straße.“ sw

Info

Unterstützungsangebote jeder Art nimmt Integration aktiv entgegen. E-Mail: helferkreis@jugendarbeit-geretsried.de oder Telefon 0 81 71/9 26 65 35