Ehrenamtliche von Seniorenhilfe Oberland erzählt: „Man bekommt so viel zurück“ - Verein sucht weitere Helfer

Nach zweieinhalb Jahren hat sich die Seniorenhilfe Oberland in Geretsried fest etabliert. Die Nachfrage ist riesig, deshalb sucht der Verein weitere ehrenamtliche Helfer.

Geretsried – Seit zweieinhalb Jahren gibt es die Seniorenhilfe Oberland, gegründet von Stephan Heinle und Claudia König-Heinle aus Geretsried. Das Angebot hat sich herumgesprochen. „Ich bekomme sehr viele Anrufe von Menschen, die Unterstützung brauchen. Allen können wir leider nicht helfen, da unsere Mitarbeiter in der Regel ausgelastet sind. Deshalb suche ich immer nach neuen Ehrenamtlichen“, sagt Geschäftsführerin König-Heinle. Die Sozialarbeiterin sucht motivierte Frauen und Männer jeden Alters, die bereit sind, gegen eine Ehrenamtspauschale älteren und behinderten Mitbürgern für ein paar Stunden in der Woche unter die Arme zu greifen.

Seniorenhilfe Oberland: Angebot hat sich rumgesprochen

Die 68-jährige Rosemarie Röckert gehört seit einem Jahr zum Pool der aktuell 27 aktiven Helfer. Die Geretsriederin besucht jede Woche eine 84-jährige Dame, die mit der Hausarbeit nicht mehr alleine fertig wird. „Ich komme zum Staubsaugen und Wischen und im Anschluss gehe ich mit der Frau spazieren“, beschreibt die gelernte Hauswirtschafterin ihre Tätigkeit. Zusätzlich kümmert sie sich um ein älteres Ehepaar in Bad Tölz. Auch hier putzt sie, kauft ein und bügelt.

Seniorenhilfe hat 27 aktive Helfer

Genauso wichtig wie die Unterstützung im Haushalt seien jedoch das Zuhören und Reden, sagt Röckert. Eine gemeinsame Tasse Kaffee und ein Ratsch gehörten für ihre Klienten fest dazu. „Da warten sie schon immer drauf“, sagt die 68-Jährige und lacht. Sie selbst habe in einem Drei-Generationen-Haus gelebt, habe ihre Mutter sieben Jahre lang gepflegt und sei somit den Umgang mit alten und kranken Personen gewohnt. „Vor allem aber mag ich Menschen. Für mich ist die Tätigkeit ein echter Gewinn“, sagt die jünger wirkende blonde Frau mit dem fröhlichen Lächeln.

Unterstützung im Haushalt, Reden und Zuhören

Das Angebot der Seniorenhilfe Oberland richtet sich an hilfsbedürftige Menschen mit und ohne Pflegegrad. Oft sind die Angehörigen froh um ein paar Stunden Entlastung. Sie kann in Form eines Spaziergangs mit dem Klienten erfolgen, aus einer Vorlesestunde oder einem Kartenspiel bestehen, die Helfer können kochen, Haus- oder Gartenarbeit verrichten. Wer einen Pflegegrad hat, dem erstattet die Pflegekasse die Hilfeleistung mit bis zu 125 Euro im Monat. Wer vorübergehend Unterstützung im Alltag braucht, zum Beispiel, weil er sich den Arm gebrochen hat, für den springt die Unfallversicherung ein. Ansonsten zahlen die Klienten privat.

Angebot für hilfsbedürftige Menschen

Die Zulassung, um mit den Pflegekassen abrechnen zu können, besitzt der gemeinnützige Verein. Um die Beantragung der Zuschüsse sowie die Vernetzung der Anfragenden und der Helfer kümmert sich jeweils Claudia König-Heinle. Alle Helfer benötigen ein erweitertes Führungszeugnis. Sie werden in einer Schulung, welche das Landratsamt mit qualifizierten Referenten unter anderem der Deutschen Alzheimer Gesellschaft durchführt, auf ihre Aufgabe vorbereitet.

Seniorenhilfe: Schulung für die Helfer

Die Schulung umfasst 40 Unterrichtseinheiten und fand zuletzt donnerstags und freitags von morgens bis nachmittags in der Wolfratshauser Kreisklinik statt. Die Kosten betragen 20 Euro pro Teilnehmer, wobei die Seniorenhilfe das Geld nach Absolvierung des Kurses rückerstattet. Für Spenden sei der Verein immer dankbar, sagt die Geschäftsführerin. Die zehn Euro Verdienst pro Stunde im Rahmen der Ehrenamtspauschale – Fahrtkosten werden zusätzlich erstattet – seien für manche Helfer ein zusätzlicher Anreiz, sagt Claudia König-Heinle.

Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, steht im Vordergrund

Für alle stehe jedoch das gute Gefühl, etwas Sinnvolles nebenbei zu tun, im Vordergrund. Die Einsamkeit unter den Senioren nehme leider immer mehr zu, so König-Heinle. Oft wohnten die Kinder weit weg. Mit dem Verlust der Mobilität würden die sozialen Kontakte schwinden. „Meine Klienten wachsen mir regelmäßig ans Herz. Da ist es für mich selbstverständlich, sie ohne Bezahlung an ihrem Geburtstag oder im Krankenhaus zu besuchen“, erzählt Rosemarie Röckert.

Seniorenhilfe: Ehrenamtliche lernen Grenzen zu ziehen

Wichtig ist laut König-Heinle, dass „die Chemie zwischen Klient und Helfer stimmt“. Sollte das nach den ersten Treffen nicht der Fall sein, disponiert die Geschäftsführerin um. Auch Grenzen zu ziehen, lernen die Ehrenamtlichen. Manchmal müssen sie „Nein“ sagen, wenn zu hohe Forderungen oder Wünsche an sie herangetragen werden.

Betreuer treffen sich alle sechs bis acht Wochen

Alle sechs bis acht Wochen treffen sich die aktuell 27 Betreuer, um sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. Unter ihnen sind überwiegend Frauen, aber auch fünf Männer und einige junge Leute ab 18 Jahren. 26 Mal sind sie in Geretsried eingesetzt, je acht Mal in Wolfratshausen und Bad Tölz, je zwei Mal in Eurasburg und Lenggries sowie je ein Mal in Münsing, Miesbach und Bad Heilbrunn. Insgesamt werden aktuell 50 Personen von der Seniorenhilfe Oberland betreut, wobei der Begriff „Seniorenhilfe“ nicht so eng gefasst ist. Der jüngste Klient ist ein 34-Jähriger mit Behinderung. Sie könne die Tätigkeit nur empfehlen, wirbt Rosemarie Röckert: „Man bekommt so viel zurück.“

Vor mehr als zwei Jahren gründeten Claudia König-Heinle und ihr Mann Stephan Heinle den Verein Seniorenhilfe Oberland. Ihr Ziel: dass hilfsbedürftige Menschen möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben können. Mit Erfolg: Bereits nach einem Jahr war die Nachfrage nach den Ehrenamtlichen riesig.

tal





Infos und Kontakt

im Internet unter www.seniorenhilfe-oberland.de, per Mail an info@seniorenhilfe-oberland.de oder unter Telefon 0 81 71/38 98 46.