Ein Holzhausviertel auf der Böhmwiese ?

Es war zweifellos ein ungewöhnlicher, aber nicht minder interessanter Veranstaltungsort für einen politischen Stammtisch: Kürzlich empfingen die beiden Geschäftsführer Georg Hawran und Tilmann Vorholz die Freien Wähler (FW) und Interessierte in ihrer Lagerhalle im Geltinger Gewerbegebiet.

Gelting – Dabei berichteten sie nicht nur über die Erfolgsgeschichte ihres vor 17 Jahren gegründeten Holzbau-Unternehmens, sondern formulierten auch Wünsche an die Mandatsträger.

„Es ist vielen Leuten immer noch nicht bewusst, was man mit Holz alles machen kann“, sagte Hawran. Mittlerweile hat das Unternehmen, das für seine nachhaltige Bauweise von Passivhäusern 2013 den Wirtschaftspreis des Landkreises erhielt, in Münchner Stadtvierteln fünfstöckige Mehrfamilienhäuser sowie in Unterföhring ein Bowlingzentrum mit 52 Bahnen errichtet. In Geretsried entstand nach der Errichtung der eigenen, imposanten Lagerhalle unter anderem die Asylbewerberunterkunft an der Jahnstraße neben dem Schulzentrum. Und das in einem Tempo, das Betonbauprojekte bei Weitem übertrifft. „Vom Auftrag bis zur Fertigstellung vergingen gerade einmal vier Monate“, berichtete Vorholz.

Der stellvertretende FW-Ortsvorsitzende Leith Jarrar wollte wissen, ob Passivholzbauten auch für Normalverdiener erschwinglich seien. Hawran räumte ein, dass die Bauten anfangs etwas teurer seien, die zusätzlichen Kosten sich aber durch den sehr geringen Energieverbrauch binnen weniger Jahren amortisierten. Er äußerte den Wunsch, dass ähnlich wie in München auch in Geretsried ganze Wohngebiete in Holzbauweise entstehen. Einen geeigneten Standort nannte er auch: „Die Böhmwiese wäre eine riesige Chance für solch ein Pilotprojekt“, glaubt der Unternehmer. Dabei dürfe ruhig auch in die Höhe gebaut werden. Sogar ein sieben- bis achtgeschossiger Holzturm sei keine Utopie. Auch beim Bau des interkommunalen Hallenbads am Schulzentrum wären Holzwände eine Alternative. „Sie nehmen viel Feuchtigkeit auf, die sie nach außen wieder abgeben“, erklärte Hawran.

Enttäuscht zeigte er sich über seine Verhandlungen mit der Stadt Wolfratshausen, die vor einigen Jahren die Errichtung von Holzbauten auf der Coop-Wiese abgelehnt hatte. „Nun werden dort Betonbauten entstehen“, ärgerte er sich. Die Wolfratshauser CSU-Stadträtin Renate Tilke gab ihm recht. „Unsere Partei hat diese Art der Bebauung im Stadtrat mehrmals abgelehnt.“ Für Georg Hawran und Tilmann Vorholz gilt es deshalb nach wie vor, Aufklärungsarbeit zu leisten. Hawran: „Passivholzbau ist nichts Neues mehr, vor dem man Angst haben muss.“

Peter Herrmann