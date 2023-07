Geretsried: Einbruch in ein Juweliergeschäft - Etliche Schmückstücke gestohlen

Von: Peter Borchers

In ein Juweliergeschäft in Geretsried wurde eingebrochen. (Symbolbild) © Rico Thumser/IMAGO

Es geschah am frühen Samstagmorgen: Ein Unbekannter schlug die Ladentür eines Juweliers ein und klaute Schmuck. Der Täter floh zu Fuß.

Geretsried – Ein bislang unbekannter Täter schlug am frühen Samstagmorgen die Scheibe der Ladentür eines Juweliergeschäfts am Geretsrieder Karl-Lederer Platz ein und machte wohl nicht unwesentliche Beute. Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei brachte keinen Erfolg. Beamte der Kriminalpolizei in Weilheim übernahmen die Ermittlungen und bitten um Zeugenhinweise. Die Feuerwehr reparierte die demolierte Eingangstür provisorisch.

Ein Anwohner hatte sich am Samstag gegen 3.30 Uhr über den Notruf bei der Polizeieinsatzzentrale gemeldet und von einem Einbruch in das Juweliergeschäft berichtet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass mehrere Vitrinen eingeschlagen und etliche Schmuckstücke entwendet worden waren. Eine genaue Auflistung der Beute liegt derzeit noch nicht vor, „der Stehlschaden dürfte sich aber im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen“, heißt es im Bericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim.

Der bislang unbekannte Einbrecher war laut Zeugenaussage komplett schwarz gekleidet und von kräftiger Statur. Er soll zu Fuß in Richtung Museum der Stadt geflüchtet sein. Die sofort eingeleitete Großfahndung, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Geretsried sowie umliegender Dienststellen einschließlich eines Polizeihubschraubers beteiligten, blieb leider ohne Erfolg.

Die ersten Ermittlungen vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Weilheim. Die zuständigen Ermittler des Fachkommissariats K2 werden die Untersuchungen in den kommenden Tagen fortführen.

Die Kriminalpolizei sucht nun dringend nach weiteren Zeugen, die wichtige Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können und hat dazu folgende Fragen: Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr am Karl-Lederer-Platz in Geretsried verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Wer kann der Kripo sonstige Hinweise in der Sache geben? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 08 81/64 00 direkt bei der Kripo Weilheim oder setzen sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung.

