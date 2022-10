Eine Photovoltaik-Anlage für den Waldfriedhof

Von: Doris Schmid

Teilen

Die Kühlzelle in der Aussegnungshalle am Waldfriedhof verbraucht viel Energie. Abhilfe soll eine Photovoltaik-Anlage schaffen. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Die Aussegnungshalle auf dem Geretsrieder Waldfriedhof soll eine Photovoltaik-Anlage bekommen. Das würde sich rechnen - und das Dach muss eh saniert werden.

Geretsried – Ein neues Dach und einen neuen Anstrich bekommt die Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof. Im Zuge der Sanierung soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden.

Geretsried: Dach der Aussegnungshalle ist morsch

Die Aussegnungshalle in Geretsried wurde 1970 errichtet und das Dach 1996 teilweise ertüchtigt. Statisch und baulich sei das Gebäude in einem ordentlichen Zustand, aber die Unterkonstruktion sei morsch, berichtete Rathausmitarbeiter Christoph Otawa den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses in der jüngsten Sitzung. Ferner sei das Dach noch mit asbesthaltligen Eternittplatten gedeckt. Sie sollen durch Ziegeln ersetzt werden. Außerdem soll der Halle ein neuer Anstrich verpasst werden. Die Fenster seien bereits im vergangenen und in diesem Jahr erneuert worden, sagte Otawa.

Aussegnungshalle am Waldfriedhof in Geretsried wird saniert

Energiemanagerin Roswitha Foißner ergänzte, dass der Stromverbrauch des Gebäudes aktuell bei 11 000 Kilowattstunden im Jahr liege. Bedingt durch den Betrieb der Kühlzelle sei der Verbrauch im Sommer und tagsüber deutlich höher. Auf dem Dach würde sich die Installation einer Photovoltaik-Anlage zur Eigennutzung anbieten, führte die Rathausmitarbeiterin aus. Die Leistung würde etwa 15 Kilowattpeak betragen, die Speichergrößebei maximal 15 Kilowattstunden liegen. Um auf einen „Blackout“ vorbereitet zu sein, soll eine Ersatzstromschaltung miteingeplant werden. Bei einem Netzausfall könnte gerade in den warmen Sommermonaten ausreichend Energie für die Kühlung erzeugt werden. Bei der Planung soll auch ein Betrieb von Elektrofahrzeugen berücksichtigt werden.

Der Ausschuss beschloss die Sanierung einstimmig. Für heuer und das Jahr 2023 sind insgesamt 300.000 Euro im städtischen Haushalt eingestellt. Geprüft werden soll, ob sich ein Teil des Flachdaches begrünen lässt. nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.