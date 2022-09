Geretsried: Eingeschränkter Lichterzauber aus Energiespargründen

Von: Doris Schmid

Der illuminierte Karl-Lederer-Platz in der Adventszeit. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nicht nur die Stadt Wolfratshausen speckt ihre Weihnachtsbeleuchtung ab. Auch die Stadt Geretsried schränkt den Lichterzauber in der Adventszeit ein.

Geretsried – Um Energie zu sparen, reduziert auch die Stadt Geretsried ihren umfangreichen Lichterglanz in der Adventszeit. Nur über eine Zeitschaltuhr steuerbare Elemente werden heuer angeknipst. Bürgermeister Michael Müller: „Ansonsten verzichten wir weitgehend auf Weihnachtsbeleuchtung.“

Die Weihnachtsbeleuchtung ist laut der städtischen Energiemanagerin Roswitha Foißner komplett auf LED umgestellt und entsprechend sparsam. Sie erstreckt sich über mehrere Hauptstraßen im Stadtgebiet und ist mit der Straßenbeleuchtung verbunden. Außerdem sorgen am Karl-Lederer-Platz, im Rathausinnenhof, am Neuen Platz sowie am Dorfplatz in Gelting beleuchtete Christbäume und Leuchtelemente für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Stromverbrauch lässt sich um mehr als 90 Prozent reduzieren

Sterne, Glocken, Bögen und Leuchtschläuche, die direkt mit der Straßenbeleuchtung geschaltet werden, leuchten 15 Stunden pro Nacht und verbrauchen allein durch die die Leuchtdauer viel Strom (rund 3000 Watt Gesamtleistung). Das mache bei 40 Tagen 1800 Kilowattstunden, berichtete die Energiemanagerin am Dienstag im Bau- und Umweltausschuss. Schaltbare Elemente wie Weihnachtsbäume, Eiszapfen, Sterne und Ketten in den Bäumen (insgesamt etwa 700 Watt) benötigen bei einer Leuchtdauer von 16 bis 22 Uhr im selben Zeitraum etwa 168 Kilowattstunden. Mit den vorgestellten Maßnahmen ließe sich Foißner zufolge der Stromverbrauch um mehr als 90 Prozent verringern.

Patrick Kohlert (Geretsrieder Liste) wollte wissen, ob es möglich ist, auch an den Straßenlaternen eine Zeitschaltuhr anzubringen. Das sei schwierig, meinte Rathausmitarbeiterin Foißner mit Blick auf die direkte Verbindung der Lampen mit den Laternen und das Stromnetz. Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank (Freie Wähler) fragte nach dem Eisregen, der das Rathaus in der Weihnachtszeit illuminiert. Bürgermeister Müller antwortete, dass es nicht konsequent wäre, das Gebäude, das bereits aus Energiespargründen nicht mehr angestrahlt wird, weihnachtlich zu beleuchten. „So schön es immer ist, es hilft ja nichts“, kommentierte CSU-Stadträtin Dr. Sabine Gus-Mayer die Vorschläge der Verwaltung.

Das Gremium nahm die Maßnahmen zur Kenntnis und beauftragte die Verwaltung, die Weihnachtsbeleuchtung in abgespeckter Version umzusetzen.

