Bauarbeiten an Egerlandstraße verzögern sich: So reagieren die Einzelhändler

Die Bauarbeiten an der Egerlandstraße ziehen sich. Geöffnet werden soll sie erst im Sommer. © Hans Lippert

Die Einzelhändler an der Egerlandstraße sind nicht begeistert von der abermals verzögerten Öffnung. Die Bauarbeiten dauern noch bis in den Sommer.

Geretsried – Erst wurde den Einzelhändlern die Öffnung der Egerlandstraße für Herbst, dann für Dezember 2022 und schließlich für März 2023 versprochen. Jetzt wird es wohl August. Bürgermeister Michael Müller (CSU) sagte in der letzten Bauausschusssitzung des vergangenen Jahres, realistisch sei, die Straße „nach dem Festumzug zum Sommerfest“ freizugeben. Als Grund für die Verzögerung nannte Stadtbaurat Rainer Goldstein, dass wegen der Witterung erst Mitte, Ende März wieder Beton für den Straßenbelag angemischt werden könne. Außerdem fehlten noch die bepflanzten Sitzelemente und der Brunnen.

Geretsried: Einzelhändler nicht begeistert von Verzögerung an Egerlandstraße

Die Händler an der Egerlandstraße sind erwartungsgemäß nicht glücklich über diese Nachricht. „Eine weitere Verschiebung um ein halbes Jahr trifft uns sehr“, sagt der Geschäftsführer des Schmid-Bäck’ und gleichzeitig ProCit-Vorsitzende, Ludwig Schmid. Der Umsatz sei während der Bauphase stark zurückgegangen. Die Bäckerei sei von Laufkundschaft abhängig, allein von den treuen Stammkunden könne sie nicht leben. „Wir haben schon Personal reduziert, indem wir Stellen nicht nachbesetzt haben“, sagt Schmid. Der Stadt macht er keinen Vorwurf. Die Welt sei heute vernetzt und komplex in Wirtschaftsdingen. An Lieferengpässe, Personalprobleme und andere Unwägbarkeiten werde man sich gewöhnen müssen. Die vergangenen drei Jahre hätten gezeigt, dass sich immer wieder ein „neues Loch auftun“ könne in Form von Corona, Ukrainekrieg und Baustelle vor der Haustür. Als kleines Trostpflaster bezeichnet er, dass zumindest die Fußgänger seit 16. Dezember direkt vom Karl-Lederer-Platz auf die Egerlandstraße gelangen und nicht mehr den Umweg hinter den Häuserblocks nehmen müssen. „Ich hoffe, dass die neue Egerlandstraße Aufenthaltsqualität bieten wird, damit auch wirklich Leute dort unterwegs sind“.

„Warum muss sich bei den öffentlichen Vorhaben immer alles verzögern?“

Schmids Nachbar Frederik Holthaus vom Isar-Kaufhaus ist „sehr enttäuscht“ über die erneute Verzögerung. In den vergangenen Jahren habe er einiges mitgemacht. Am schlimmsten sei bisher die Sperrung des Fasanenwegs gewesen. Holthaus macht seinem Ärger Luft: „Die Baugenossenschaft und private Bauherren schaffen es ja auch, im Zeitrahmen zu bleiben. Warum muss sich bei den öffentlichen Vorhaben immer alles verzögern?“ Laut Homepage der Baugenossenschaft liegt man beim BGZ2 Wohn- und Geschäftshaus vier Wochen hinter dem Zeitplan. Wie berichtet sollen dort Anfang März Aldi und Rossmann ins Erdgeschoss einziehen. Gleichzeitig soll die Tiefgarage befahrbar sein.

Die „ständige Terminverschiebung“ findet Rudi Utzinger, Inhaber von Intersport Utzinger, „nicht gerade toll“, fügt aber hinzu: „Wir müssen es so hinnehmen, wie es ist“. Das würden auch seine Stammkunden tun. Den Mangel an Laufkundschaft spüre er jedoch deutlich. Der Sportartikelhändler bedauert, dass der Karl-Lederer-Platz zur Fußgängerzone werden soll. „Der ganze Verkehr wird dann über die Böhmerwaldstraße rollen“, befürchtet er. Seine Kunden hätten sich bereits daran gewöhnt, von dort aus zu kommen. Nichtsdestotrotz blickt er optimistisch in die Zukunft: „Wir freuen uns jetzt einfach auf die Fertigstellung der Egerlandstraße im Sommer.“

Geretsrieder Einzelhändler sehnen Ende der Baustelle an der Egerlanstraße herbei

Mohamed Shaker Hafsergawi, Betreiber des „Istanbul“-Markts im ehemaligen Rewe, wusste noch gar nichts von dem neuen Fertigstellungstermin. Er habe mit März gerechnet, sagt er. „Es wird für uns von Monat zu Monat schwieriger zu überleben“, so der gebürtige Syrer. Die Lebensmittel- und Energiepreise seien gestiegen, deshalb müsse er auch mehr Umsatz machen. Hafsergawi: „Ich habe zum Glück viele Stammkunden. Aber die alleine reichen auf Dauer nicht“. Der Eröffnung des Aldi sieht er dagegen entspannt entgegen. Er habe in seinem Istanbul-Markt ein ganz anderes Sortiment als der Discounter: „Ich glaube eher, dass Aldi für Belebung sorgen wird“.

Zufrieden ist Eryka Serwotka vom Modegeschäft „Style and more“ an der nördlichen Egerlandstraße, dass dort mittlerweile kostenlose Parkplätze direkt vor den Läden und der Apotheke eingerichtet wurden. „Wenn der Aldi und die Tiefgarage im März eröffnen, wird allmählich wieder mehr los sein“, hofft die Händlerin. Auch sie wünscht sich, dass die Egerlandstraße mit der Umgestaltung ab dem kommenden Sommer zum gemütlichen Bummeln und Shoppen einlädt. Weitere attraktive kleine Läden und ein Gastronomiebetrieb im BGZ2 wären wichtig, ebenso Sitzgelegenheiten und etwas Grün entlang der Straße.

