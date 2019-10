Elektrofachhändler Friedl und seine abgebrühte Idee

Mit einer kleinen Kaffeerösterei in seinem Elektrofachhandel hat Stefan Friedl eine Nische besetzt - und sein Hobby ins Geschäft integriert.

Geretsried – Die Fakten beeindrucken: 164 Liter Kaffee trinkt jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. In Gewicht ausgedrückt, verbraucht der Bundesbürger also gut fünf Kilo an Rohkaffee. Damit rangieren wir weltweit jedoch nur im unteren Mittelfeld. Spitzenreiter sind die Finnen mit einem Konsum von zwölf Kilo pro Jahr und Kopf.

Über Jahrzehnte galt Kaffee als ungesund. Er dehydriere, treibe Blutdruck und -zuckerspiegel nach oben, hieß es. Sein fragwürdiges Image hatte das schwarz-braune Getränk aber vor allem dem Umstand zu verdanken, dass viele unter den Kaffeetrinkern auch Raucher sind. Längst haben Wissenschaftler diesen Umstand differenziert. Sie widerlegten in groß angelegten Studien die angeblich schädliche Wirkung der im Urzustand hellgrünen Bohne – und erforschten ihre positive Wirkung. Die rund 1000, teilweise antioxidativen und entzündungshemmenden Inhaltsstoffe der Strauchfrucht sollen vor Krebs schützen, das Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkten senken. Kein Wunder also, dass der Kaffee mittlerweile seinen eigenen Tag hat: den 1. Oktober.

Auch Stefan Friedl trinkt ihn gerne. Ein Barista, der sich aus dem chromglänzenden Siebträger mit Inbrunst seinen Cappuccino zapft und ihn mit einem Gemälde aus Milchschaum verziert, „bin ich aber nicht“, sagt der 53-Jährige. Er bevorzugt den Vollautomaten. Warum sich der Einzelhändler – er führt das gleichnamige Elektrofachgeschäft in Geretsried – vor zehn Jahren einen Kaffeeröster in den Laden stellte, hatte eher pragmatische Gründe. „Von zehn verkauften Vollautomaten“, erzählt Friedl, „kamen bald sechs defekt zurück. Wir sind mit dem Reparieren kaum hinterhergekommen.“ Den Grund fanden er und seine Mitarbeiter schnell heraus: Die Bohnen in den Packungen der Großröstereien waren durchsetzt mit störendem Beiwerk. „Steinchen, Schmutz und kleine Ästchen haben die Maschinen zugesetzt, das war ein häufiger Wartungsgrund.“ Friedls nächster Gedanke: „Das muss besser gehen.“ Also besorgte er sich einen Sack Rohkaffee und einen kleinen Trommelröster und legte los. Das Ergebnis? „Wir haben ihn getrunken und dachten, ja leck, schmeckt der gut.“ Der Kauf des ferrariroten, rund 15 000 Euro teuren Oz-Rösters, der heute mitten in der Kaffee-Ecke des Ladens thront, ließ nicht lange auf sich warten. Mittlerweile steht im zweiten Stock des Hauses eine weitere Maschine.

Die Röster sind nicht die einzigen Besonderheiten in dem Elektromarkt. Unter der in die erste Etage führenden Treppe befindet sich ein kleines Lager – eines der wenigen zollfreien Gebiete in Geretsried. In dem Kämmerchen stapeln sich Säcke mit unversteuertem Rohkaffee. Hauptsächlich, aber nicht nur, kommt er in Bioqualität aus El Salvador. Sobald Friedl einen Sack über die Türschwelle trägt, muss er pro Kilo 2,19 Euro Steuer abführen – die er später natürlich an den Kunden weitergibt. Monatlich sendet der 53-Jährige Röstlisten mit den aus dem Lager geholten und dann tatsächlich verkauften Kaffeemengen online an den Zoll, einmal im Jahr schickt die Behörde einem Beamten zur Prüfung.

Stefan Friedl und sein Kollege Jürgen Sandrock, er röstet ebenfalls, haben Riesenspaß an der Arbeit mit dem Kaffee. „Für einen Elektriker tut sich ein ganz neues, spannendes Feld auf“, sagt der Geschäftsführer. Nebenbei stellt er sein Unternehmen mit diesem Geschäftszweig breiter auf – eingedenk der starken Onlinekonkurrenz in der Elektronikbranche nicht die schlechteste Idee.

Von blutigen Autodidakten, die sie anfangs waren, haben sich Friedl und Sandrock mittlerweile zu Kaffee(röst)experten weitergebildet. Beim Weltmarktführer in Sachen Kaffeeröstung, einem Unternehmen in Emmerich am Rhein, absolvierten sie einen Röstmeisterlehrgang. Sandrock durchlief vor wenigen Wochen erst eine Kaffeesommelier-Schulung in Hannover. Immer wieder besuchen sie Messen. Eine geplante gemeinsame Reise der beiden in den Kaffeestaat Guatemala vereitelte jetzt allerdings die beim Tennis gerissene Achillessehne Friedls.

Und was trinkt der gemeine Geretsrieder am liebsten? Filterkaffee oder den mit rund neun Bar bei etwa 90 Grad gelöste Extrakt der dunkleren Röstungen? Zweiteres, sagt der 53-Jährige, „wir verkaufen mehr Espressobohnen“. Seine persönliche Lieblingsbohne kommt aber nicht aus Südamerika. Friedl ist kaffeemäßig „ein Afrikaner“. Er schätzt den „Zambia“ aus der hauseigenen Produktion – „eine etwas größere Bohne mit kräftigem, schokoladigem Geschmack“.

