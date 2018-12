Endlich ein neues Dach für die Nikolauskapelle

Gute Nachrichten: Die Erzdiözese beteiligt sich an der Renovierung der Geretsrieder St.-Nikolauskapelle.

Geretsried – Das Erzbischöfliche Ordinariat München-Freising hat seine finanzielle Unterstützung zugesagt. Die Nikolauskapelle kann renoviert werden. Der Startschuss für die Instandsetzung soll im kommenden Jahr fallen. Rechtzeitig zum 300-jährigen Jubiläum des Geretsrieder Wahrzeichens im Jahr 2022 soll das Kirchlein wieder in neuem Glanz erstrahlen.

+ Sie setzen sich für das Kleinod ein: Die Vorstandsmitglieder der Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Nikolauskapelle, (v. li.) Dr. Mathias Keil (2. Vorsitzender), Ute Sachers (Rechnungsführerin), Florian Sachers (1. Vorsitzender), Pfarrer Georg März (3. Vorsitzender), Angelika Sachers-Strigl (Kassenprüferin) und Christiane Brückner (Schriftführerin). © Hans Lippert Die Interessengemeinschaft (IG) für die Erhaltung der St.-Nikolaus-Kapelle hat ihre Kostenschätzung aus dem Jahr 2017 nach unten korrigiert. Denn: „Das war dem Ordinariat zu viel“, berichtete Vorsitzender Florian Sachers in der Jahresversammlung im Gasthof Geiger. Statt 190 000 sind nun 150 000 Euro veranschlagt. Die IG reichte den korrigierten Antrag ein – und dieser sei für gut befunden worden.

Mit 79 000 Euro will sich das Ordinariat nun an der Renovierung der Kapelle beteiligen. Die restlichen 71 000 Euro muss die IG aufbringen. Eine stolze Summe, die der Verein mit seinen 65 Mitgliedern nicht allein stemmen kann. Das Vereinskonto ist mit knapp 40 000 Euro gut gefüllt. „Aber wir brauchen weitere Gelder“, räumte Sachers ein.

Die IG hofft auf Spenden sowie auf eine Beteiligung des Bezirks und der Stadt. Auch an früheren Renovierungen habe sich die Stadt beteiligt, sagte dazu Bürgermeister Michael Müller. Er gehe davon aus, dass der Stadtrat auch dieses Mal zustimmen wird. Das könne allerdings erst entschieden werden, wenn die IG mit belastbaren Zahlen im Rathaus vorstellig werde.

Was die Renovierung tatsächlich kosten wird, soll nun ermittelt werden, kündigte Sachers an. Wie berichtet muss das Holzschindeldach neu gedeckt werden. Außerdem hat sich der Holzwurm ausgebreitet. Falls die Kosten aus noch nicht bekannten Gründen steigen sollten, könnten eventuell auch Gelder aus der Kirchenstiftung eingesetzt werden. Die IG geht davon aus, dass sich die Sanierung über zwei Jahre hinziehen wird.

Wie in den Vorjahren wurde die Nikolauskapelle auch heuer oft genutzt: 13 Taufen, vier Gottesdienste, eine Goldene Hochzeit und ein Konzert fanden statt. Am Tag des offenen Denkmals im September kamen laut Dr. Otto Rothe 70 Besucher. Die Sonderausstellung über die Kapelle und ihre 14 Nothelfer im Museum der Stadt Geretsried besuchten etwa 250 Interessierte. „Das ist ein Schatz, den wir hier haben“, sagte Rothe mit Blick auf die Bilder und Texte, die im Rahmen der Ausstellung gezeigt wurden. Der Ehrenvorsitzende schlug vor, die Ausstellung noch einmal an einem anderen Ort zu veranstalten – auch, um Spenden für die Renovierung zu sammeln. Eine Idee, die bei den Anwesenden gut ankam.

Veränderungen in der Vorstandschaft

Im Gedenken an verstorbene Vereinsmitglieder, insbesondere an Harald Sachers, legten die Anwesenden in der Versammlung eine Schweigeminute ein. Sachers war im Oktober im Alter von 86 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen (wir berichteten). Der Geretsrieder hatte seit der Gründung des Vereins das Amt des Zweiten Vorsitzenden ausgeübt. Als seinen Nachfolger wählten die Anwesenden bei den turnusgemäßen Neuwahlen Dr. Mathias Keil in den Vorstand. Er ist Kirchenpfleger in der Pfarrei Maria Hilf. Christiane Brückner rückt für Walter Holzer als Schriftführerin nach. Ebenfalls neu sind die beiden Finanzprüferinnen Angelika Sachers-Strigl und Hildegard Huttig.

