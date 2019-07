Bürgermeister Müller: „Brauchen Befreiungsschlag bei Kinderbetreuung“

Die Betreuungssituation für Kinder in Geretsried ist nach einigen ruhigeren Jahren erstmals wieder angespannt. Für die Engpässe gibt es zwei Hauptgründe.

Geretsried – Die Betreuungssituation für Kinder in Geretsried ist nach einigen ruhigeren Jahren erstmals wieder „sehr angespannt“. Das berichtet Bürgermeister Michael Müller auf Anfrage unserer Zeitung. 50 über Dreijährige stehen auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz ab September. 30 Kleinkinder ab einem Jahr brauchen einen Krippenplatz. Und 31 Schulkinder benötigen einen Hortplatz beziehungsweise einen Platz in der Mittagsbetreuung, wobei auf die beiden letzteren kein gesetzlicher Anspruch besteht. Zur Verfügung stehen in Geretsried aktuell 198 Krippenplätze, 906 Kindergartenplätze, 213 Hortplätze und zirka 290 Mittagsbetreuungsplätze. Anträge sind insgesamt 583 eingegangen, 119 für die Krippe, 300 für den Kindergarten, 75 für den Hort und 89 für die Mittagsbetreuung.

Müller nennt zwei Hauptgründe für die Engpässe in den Einrichtungen. Zum einen seien die Geburtenzahlen ebenso wie der Zuzug gestiegen. „Zu uns ziehen viele junge Familien, darunter etliche aus Osteuropa“, sagt er. Hinzu kämen immer mehr Integrations-Kinder, die mehr Personal verlangten. Zum anderen stelle die neue „Korridor-Regelung“ der Staatsregierung die Kommunen vor erhebliche Probleme. Das Kultusministerium hat beschlossen, dass Eltern ab heuer entscheiden können, ob sie ihre im Juli, August oder September geborenen Sprösslinge mit sechs Jahren einschulen oder nicht. Bislang waren alle, die bis zum 30. September ihren sechsten Geburtstag feierten, schulpflichtig. In Geretsried sind laut Müller 60 Kinder betroffen von diesem Wahlrecht. Bei 32 von ihnen hätten die Eltern beschlossen, dass ihre Kinder ein weiteres Jahr in den Kindergarten gehen.

Der Bürgermeister übt scharfe Kritik an der Staatsregierung: Die Regelung sei völlig übereilt eingeführt worden. Die Meldefrist für die Eltern sei Ende Mai zu Ende gegangen. „Wir konnten erst ab Juni planen“. Er spricht von einem Schwarzer-Peter-Spiel. Die Schulen seien vom Lehrermangel entlastet, doch die Kindergärten müssten es ausbaden. Müller: „Wir brauchen einen Befreiungsschlag bei der Kinderbetreuung.“

Der Rathauschef hegt allerdings die Hoffnung, dass sich die Situation so wie in den Vorjahren doch noch ein wenig entzerrt. Für etliche Wartelistenkinder hätten sich in der Vergangenheit Alternativen ergeben wie eine familiäre Betreuung, eine zeitlich etwas spätere Platzzuweisung oder eine Unterbringung in anderen Kommunen, zum Beispiel in der Nähe des Arbeitsplatzes von Mutter oder Vater. Das ändere aber nichts an der Tatsache, dass jede Woche verzweifelte, ja manchmal sogar weinende Eltern in seiner Sprechstunde auftauchten, weil sie keinen Betreuungsplatz in Aussicht haben, sagt Müller.

Oberste Priorität hätten für die Stadt in den kommenden Jahren deshalb der Bau und Ausbau von Kindertagesstätten sowie der Neubau einer dritten Grundschule. Schon relativ fest geplant sei der Bau einer Kindertagesstätte (Kita) mit mindestens drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen an der Johann-Sebastian-Bach-Straße in der Nähe des Verkehrsübungsplatzes. Ein weiterer Neubau werde in Gartenberg nötig. Erweitert werden sollten die Kita Bärenbande der Arbeiterwohlfahrt am Robert-Schumann-Weg und die Kinderland-Kita an der Adalbert-Stifter-Straße. Geprüft würden auch Erweiterungen in Stein und in Gelting.

Nicht pünktlich zum Schuljahresbeginn, aber zum Halbjahr sollen Müller zufolge die beiden Container für die Mittagsbetreuung an der Isardamm- und an der Karl-Lederer-Grundschule fertig sein. Der Bürgermeister erklärt: „Dass sich im Moment alles verzögert, liegt am allgemeinen Bauboom. Die Firmen kommen einfach nicht hinterher. „Am Geld scheitern die Vorhaben nicht, das ist dank sprudelnder Steuereinnahmen vorhanden.“ Eine Herausforderung werde es künftig auch sein, Personal für die Kitas zu finden. Müller will hier in Zusammenarbeit mit den Trägern über „Drittleistungen“ einen Anreiz schaffen, dass sich Fachkräfte für Geretsried als Berufsstandort entscheiden.

