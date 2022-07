Erfahrungsbericht eines Redakteurs: So erlebte ich den Geretsrieder Firmenlauf

Eine kleine Hitzeschlacht

Fünf Kilometer sind für Redakteur Volker Ufertinger eigentlich kein Problem. Am Mittwochabend waren sie es schon. Er verträgt nämlich die Hitze nicht.

Geretsried – Laufen gehört für mich einfach dazu. Drei Mal die Woche, irgendwas zwischen fünf und 15 Kilometern, mal schnell, mal langsam: Ich falle wohl in die Kategorie „Ambitionierter Freizeitläufer“. Insofern sollten die 4,9 Kilometer rund um den Karl-Lederer-Platz eigentlich kein Problem darstellen. Allerdings gibt es etwas, was ich absolut nicht vertrage: Hitze. 33 Grad wie heute? Da würde ich im Normalfall dankend ablehnend. Leichtsinnigerweise habe ich der Redaktion angeboten, einen Erlebnisbericht zu schreiben. Kneifen gilt nicht.

Im Pulk steigt der Adrenalinpegel

Da stehe ich also im Pulk zwischen Rossmann und Subways, mit 50er-Sonnenschutz eingecremt, und überlege mir eine Renntaktik. Schön langsam, ist ja alles eher Gaudi, sage ich mir. Allerdings steigt in der Menschenmenge der Adrenalinspiegel. Die Merkur-Kollegen Georg, Alexander und Philipp sind echte Cracks und haben sich weit vorne im Feld eingeordnet. Das stachelt meinen Ehrgeiz ein bisschen an. Rumtrödeln ist dann doch keine Alternative.

Kleine Duschen aus dem Gartenschlauch

19 Uhr, Startschuss, langsam kommt Bewegung in den Pulk. Aus den Lautsprechern schallt Rossini, Ouvertüre zu Wilhelm Tell, vor 200 Jahren geschrieben und immer noch toll. Es dauert eine Weile, bis sich das Feld entzerrt, hin und wieder muss ich auf der Graslitzer Straße bremsen, manchmal weiche ich auf den Bürgersteig aus, alles kein Ding. Die ersten Anwohner verpassen uns mit ihrem Gartenschlauch eine kleine Dusche. Kann gewiss nicht schaden.

Die ersten Kilometer macht mir die Hitze nicht so viel aus. Ich habe Zeit, mich umzuschauen. Als Zeitungsmann bin ich vor allem auf die Sprüche auf den Shirts neugierig, es sind echt kreative dabei. „Linde gibt Gas“ etwa, schön doppelsinnig. „Die Laaf-Story“ von der Fahrschule KMH, hübsches Wortspiel, Respekt. Auf den Shirts von Gustavo Gusto prangt das Wort „Pizzensportler“. Ich muss lachen. Ein gutes Zeichen, wenn man noch lachen kann.

Nach einem guten Kilometer habe ich meinen Rhythmus gefunden, meine Uhr zeigt einen guten Fünfer Schnitt an. Das ist Läufersprech und bedeutet: Mit diesem Tempo braucht man fünf Minuten pro Kilometer. Alles im grünen Bereich. Es braucht schon ein Lied, mich an die besonderen Umstände zu erinnern. Aus einem Haus in Gartenberg dröhnt der Song von „Zweiraumwohnung“. Titel: „36 Grad und es wird noch heißer...“ Na, hoffentlich nicht. Mir reichen die 33.

Doch, langsam merke ich was. Ich habe zwar den ganzen Tag viel getrunken, fasse aber gerne Wasser an der Aral-Tankstelle an der Elbestraße. Einmal um die Kurve, dann kommt eine lange Gerade, nämlich der Radweg an der B11. Puh. So manchen meiner Mitläufer verlassen die Kräfte, sie legen rechts und links einen Stopp ein und stützen sich auf die Knie. Das Wort „Sch...“ fällt ziemlich oft. Immerhin, da hinten kommt der Karl-Lederer-Platz, man wird angefeuert für die letzten paar hundert Meter. Ein kleiner Schub. Der wird doch hoffentlich reichen?!

Das Shirt ist am Schluss klatschnass

Ich gebe zu: Vergnügungssteuerpflichtig ist die letzte Schleife über die Egerlandstraße nicht mehr. Ich schalte auf Tunnelblick und kriege nicht mehr so wahnsinnig viel mit. Für einen kleinen Schlussspurt reichen die Reserven, unter 26 Minuten will ich dann doch bleiben. Immer ein schönes Gefühl, über die Ziellinie zu laufen. Es ist vollbracht, jetzt warten Wasser, Bier und Würstel auf mich. Georg, Alexander und Philipp sind längst im Ziel und analysieren ganz cool ihr Rennen. Ich gratuliere und wechsle erst mal ganz schnell mein Shirt. Es ist klatschnass. War eben doch eine ganze schöne Hitzeschlacht.

