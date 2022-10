Kassensturz: „In den nächsten drei Jahren fehlen 6 Millionen Euro“

Von: Susanne Weiß

Nicht gerade rosig sind die finanziellen Aussichten im Geretsrieder Rathaus. Montage: sh © Sabine Hermsdorf-Hiss

Geretsried hat die Haushaltsdebatte eröffnet. Die Finanzlage verschlechtert sich. Der Bürgermeister sieht „keinen finanziellen Spielraum für neue Aufgaben“.

Geretsried – Es ist noch gar nicht lange her, da konnte die größte Stadt im Landkreis Investitionen wie das neue Hallenbad oder die Überdachung des Heinz-Schneider-Eisstadions recht locker stemmen. Diese Zeiten sind vorbei. „Die Finanzlage der Stadt verschlechtert sich“, machte Bürgermeister Michael Müller in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) deutlich. Da eröffnete er die Haushaltsdebatte für das kommende Jahr – früher denn je.

Laut dem ersten Entwurf, den Abteilungsleiter Helge Balbiani-Antony erläuterte, bleibt im Ergebnishaushalt ein Defizit von fast 5 Millionen Euro, im Finanzhaushalt rund 2,1 Millionen Euro. Das heißt, die Ausgaben übersteigen die Einnahmen, für die Tilgung laufender Kredite (1,4 Millionen Euro) muss die Kommune an die Rücklagen. Dank Überschüssen aus den Vorjahren könne die Stadt Geretsried den Fehlbetrag auffangen.

Geretsried eröffnet Haushaltsdebatte: Finanzlage verschlechtert sich

Allerdings mahnte Balbiani: „Wir brauchen 5 Millionen Euro an Liquidität, damit wir ohne Kassenkredite pünktlich zahlen können.“ Doch das sei innerhalb des Finanzplanungszeitraums, immer vier Jahre, nicht mehr gegeben. Demnach sinken die liquiden Mittel der Kommune nächstes Jahr von voraussichtlich 15,3 auf 9,2 Millionen Euro. 2024 werden es der Prognose zufolge nur noch 5,5 Millionen Euro sein – und 2025 minus 1,2 Millionen Euro. „In den nächsten drei Jahren fehlen 6 Millionen Euro“, folgerte der Abteilungsleiter. Ob ein Kredit aufgenommen werden soll, sei politisch zu ermitteln.

Bürgermeister Müller erklärte die finanziellen Aussichten mit den Folgen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise – in einer Phase, in der man sich noch nicht von den Corona-Auswirkungen erholt habe. Er kritisierte Land und Bund. „Es ist eine höchst ungute Entwicklung, dass uns immer neue Aufgaben, aber nicht die notwendigen Mittel zugewiesen werden.“ Dass die Kommune einfach alle freiwilligen Leistungen kürze, sei zu kurz gegriffen. Sie seien das Lebenselixier. Mit einer Kürzung „zerstöre ich den sozialen Zusammenhalt in einer Kommune.“ Müller versprach deswegen: „Wir machen keinen sozialen Kahlschlag, wir nehmen das Defizit in Kauf.“ Dennoch werde man sich in den nächsten Jahren einschränken müssen. „Wir haben keinen finanziellen Spielraum für neue Aufgaben.“

Investitionen in Kindergarten, Schule und Feuerwehr geplant

Oben auf der Liste der Investitionen steht in den nächsten Jahren die geplante Kindertagesstätte an der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Vorentwurf und Kostenschätzung werden in der nächsten Bauausschusssitzung vorgestellt (11. Oktober, 17 Uhr). Sie werde teurer als angenommen, kündigte Müller an und sprach von 10 Millionen Euro. Bei der dringend notwendigen Sanierung der Adalbert-Stifter-Mittelschule „weiß keiner, was die Kostenschätzung bringen wird“, so der Rathauschef. Für die Maßnahme sieht der Haushalt nächstes Jahr zunächst 1 Million Euro vor. Es sollen die Mittagsbetreuung an der Karl-Lederer-Schule aufgestockt (1,8 Millionen Euro), eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach der Bücherei und der Feuerwache Nord gebaut (390 000 Euro) und zwei neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF) angeschafft werden (1 Million Euro). Für die Umgestaltung des Zentrums beziehungsweise der Egerlandstraße sind 1,5 Millionen Euro eingeplant.

Volker Reeh (Geretsrieder Liste) überraschte den Bürgermeister am Ende der Ausführungen mit einem Lob. „Es ist gut, jetzt schon in die Haushaltsberatungen zu gehen“, sagte er. Das zeige, dass die Kommune mutig sei und nicht in den allgemeinen Pessimismus einsteige, dass man eh nicht wisse, wie es weiter geht. Dafür sei der Verwaltung und dem Bürgermeister zu danken. „Wir können die Risiken nicht wegwischen, aber meistern. Unsere Rücklagen tun uns jetzt gut.“

Die Mitglieder des HFA arbeiten sich nun mit ihren Fraktionen durch den ersten Entwurf des Haushaltsplans für 2023. Müller bat darum, Änderungswünsche einzubringen, gab aber zu bedenken: „Viel Spielraum haben wir nicht.“ Der Haushalt dreht noch mindestens eine Runde im HFA, der Beschluss im Stadtrat soll im November erfolgen.

