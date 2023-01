Everdrop-Gründer wechselt in Baubranche: Mini-Quartier soll die Welt ein bisschen besser machen

Von: Susanne Weiß

Noch sind die Ideen auf Papier: 2023 wollen Philipp Wagner (li.) und Daniel Schmitt-Haverkamp ein nachhaltiges Mini-Quartier an der Jahnstraße errichten. Erst Putzmittel, jetzt Hausbau Wohnraum soll bezahlbar sein Webinare und Infotage © Sabine Hermsdorf-Hiss

Neue Häuser an der Jahnstraße sollen die Baubranche verändern. Hinter dem nachhaltigen Mini-Quartier steckt Everdrop-Gründer Daniel Schmitt-Haverkamp.

Geretsried – Etwa 50 Grundstücke in der Region haben sich Daniel Schmitt-Haverkamp und Philipp Wagner mit ihrem Team angeschaut. Das Areal an der Jahnstraße 78 in Geretsried wurde es schließlich. „Es ist ideal“, sagt Schmitt-Haverkamp. Auf diesem Fleckchen Erde will die vor einem Jahr gegründete NALEWO GmbH aus Grünwald die Welt ein bisschen besser machen.

Geretsried: Everdrop-Gründer plant nachhaltiges Mini-Quartier

Vor Kurzem reichten die beiden Geschäftsführer ihren Bauantrag für fünf Reihenhäuser und ein Doppelhaus ein. Es soll ein nachhaltiges Mini-Quartier werden, das die Baubranche verändert. Im ersten Moment mag man das als Hirngespinst abwinken wollen, aber Schmitt-Haverkamp hat bereits ein ähnlich ambitioniertes Vorhaben zum Erfolg gebracht. Der 37-Jährige hat das Putzmittel-Start-up Everdrop gegründet. Die Münchner Firma verkauft Brausetabletten, die in Wasser aufgelöst verschiedene Reiniger ergeben. Seit 2019 habe man dadurch bereits Hunderte Tonnen Plastik, CO₂ und Chemie einsparen können, sagt Schmitt-Haverkamp.

Das Geschäft läuft inzwischen ohne ihn weiter. Der Gründer hat seine operative Rolle bei Everdrop verlassen. Auf der Suche nach einem neuen Projekt stieß er auf die Baubranche. Sie sei für 40 Prozent der CO₂-Emission weltweit verantwortlich, argumentiert Schmitt-Haverkamp. „50 Prozent des Abfallaufkommens in Deutschland ist auf die Baubranche zurückzuführen.“ Die deutschen Klimaziele seien von der Baubranche im vergangenen Jahr wiederholt deutlich verfehlt worden. Bei vielen Großprojekten gebe es zwar inzwischen ein Umdenken in Bezug auf nachhaltiges Bauen. „Das lässt hoffen. Bei circa 150 000 neu gebauten Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern pro Jahr im ländlichen Bereich stellen wir allerdings keine Veränderung fest“, sagt Schmitt-Haverkamp.

Erst Putzmittel, jetzt Hausbau: Everdrop-Gründer wechselt Branche

Der 37-Jährige stammt aus einer Unternehmerfamilie. „Beruflich ging es um Profit“, blickt er zurück. Mit seinem privaten Engagement für nachhaltiges Leben und Schutz von Artenvielfalt ließ sich das irgendwann nicht mehr vereinbaren. „Wenn alle nicht nur privat, sondern auch beruflich ihre Meinung sagen würden, hätten sich viele Probleme erledigt.“ Schmitt-Haverkamp ist ein Mensch, der alles aufsaugt und infrage stellt.

Das nötige Fachwissen hat sein Geschäftspartner Philipp Wagner. Die beiden sind in Penzberg aufgewachsen und dort zusammen zur Schule gegangen. Während Schmitt-Haverkamp Unternehmen gründete, arbeitete Philipp Wagner als Architekt. „Ich interessiere mich schon lange für Nachhaltigkeit“, sagt der 42-Jährige. Privat versuchte er vieles umzusetzen, in der Arbeit für Bauträger stieß er aber regelmäßig an seine Grenzen. Auch da stand das Monetäre im Vordergrund. „Nachhaltig zu bauen ist nicht leicht, wenn man nicht selbst der Bauherr ist.“

Nachhaltiges Mini-Quartier: Wohnraum soll bezahlbar sein

Mit seinem Mini-Quartier in Geretsried will das Duo beweisen, dass sich beides nicht ausschließt. Also, dass nachhaltiges Bauen nicht teurer ist. Als letzten Beweis planen sie, die fünf Reihenhäuser und das Doppelhaus am Ende als bezahlbaren Wohnraum zu verkaufen. „Bezahlbar bedeutet für uns, dass wir uns am unteren Mittel bisheriger Angebote in der Umgebung orientieren“, erläutert Schmitt-Haverkamp.

Wenn man nachhaltig baut, sei das in manchen Bereichen zwar teurer, in anderen Bereichen könne man aber extrem sparen. „In der Gesamtkalkulation gleicht sich das aus“, ist der 37-Jährige überzeugt.

Knapp 15 Planer und Berater sitzen bei NALEWO an dem Geretsrieder Projekt. Sie haben sich zunächst das Grundstück angesehen. Auf dem Gelände gibt es eine Verschränkung. „Im Normalfall hätte man das aufschütten müssen, wir nutzen die Senke als Vorteil“, erklärt Schmitt-Haverkamp.

Bauprojekt in Geretsried: Keller für „Nachhaltigkeit ein relativ schlechtes Konstrukt“

Das bestehende Einfamilienhaus an der Jahnstraße 78 hätten die Bauherren gerne genutzt. Denn: „Das Beste wäre, nicht zu bauen“, sagt der Geschäftsführer. Allerdings habe NALEWO aufgrund gesetzlicher Regelungen weder Bestandshaus noch Keller nutzen können. Und damit war das Thema Keller auch erledigt – bis auf einen circa 30 Quadratmeter großen Technikraum unter der Erde, in dem die zentrale Heizung und Elektrik fürs Mini-Quartier untergebracht sind. Darüber hinaus ist das Team zu dem Schluss gekommen, dass ein Keller, in dem ungenutzte Konsumartikel abgestellt werden, „für die Nachhaltigkeit ein relativ schlechtes Konstrukt“ sei.

Die fünf Reihenhäuser und das Doppelhaus entstehen auf etwa 50 Zentimeter hohen Stützen. „Das sieht man am Ende nicht“, verspricht Schmitt-Haverkamp. Der unsichtbare Nutzen: Das Bauwerk versiegelt nicht den Boden. Für Stauraum sorgen Lagermöglichkeiten im Haus. „Da haben wir uns am Tiny-House-Konzept orientiert.“ Außerdem soll es je eine Schrankwand im Carport geben und halb-offene Fahrradschuppen am Gebäude – in besagter Senke.

Bleibt noch die Frage, was es werden soll, wenn man kein traditionelles Massivhaus bauen möchte. „Beim Holzbau hat uns der Wandaufbau nicht gefallen“, sagt Schmitt-Haverkamp mit Blick auf Verklebungen. „Das Wertschätzendste für Mensch und Natur ist eine Holz-Stroh-Lehm-Konstruktion.“ Wenn die Häuser einmal zurückgebaut werden sollten, könnte man Lehm und Altholz wiederverwenden. Das Stroh verrottet. Aber eigentlich sollte es nicht so weit kommen. „Wir planen Vorrichtungen ein, damit sich ein Reihenhaus leicht in zwei Einheiten separieren lässt“, so der Geschäftsführer. Wenn beispielsweise die Kinder aus dem Haus sind, könnten die Eltern das Obergeschoss vermieten.

Webinare und Infotage begleitend zum nachhaltigen Bauprojekt

Nach dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ behält das Duo seine Ideen nicht für sich. Begleitend zum Projekt bietet NALEWO kostenlose Webinare an. Fünf gab es bereits, etwa zu den Themen gesundes Haus, nachhaltiger Keller oder rechtliche Herausforderungen. Laut Schmitt-Haverkamp hatten sie über 500 Anmeldungen.

Auch auf der Baustelle plant das Team Infoveranstaltungen. Eine Adventsfeier mit Nachbarn gab es bereits. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, soll es losgehen. „Das Ziel ist, im Dezember 2023 fertig zu sein“, sagt der 37-Jährige. Die Gebäudeteile werden in einer Halle vorgefertigt. Dadurch sind die Arbeiten witterungsunabhängig. Daniel Schmitt-Haverkamp und Philipp Wagner hoffen auf viele Nachahmer. Sie selbst wollen mit den Plänen für Geretsried nicht in Serie gehen. Jedes folgende Projekt soll anders sein. „Wir wollen zeigen, was alles möglich ist. Nur so schafft man Veränderung.“ (sw)