Prominenter Besuch: Schüler trainieren mit Ex-Kickbox-Weltmeister

Von: Doris Schmid

Teilen

Und jetzt alle runter: Marko Rajkovic machte mit den Schülerinnen und Schülern der Klasse 7 der Franz-Marc-Förderschule auch ein paar Liegestützen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Mehr Selbstvertrauen und Wertschätzung: An der Franz-Marc-Schule absolvieren Schüler ein besonderes Training mit Ex-Kickbox-Weltmeister Marko Rajkovic.

Geretsried – „Kommuniziert, ohne zu sprechen“, ruft Marko Rajkovic den Schülerinnen und Schülern der Franz-Marc-Schule in Geretsried zu. „Haltet Blickkontakt.“ In Zweier-Teams machen die 12- bis 14-Jährigen leichte Kickboxübungen. Einer führt, der andere soll sich führen lassen. Nach fünf Sekunden werden die Partner getauscht. Schafft die Gruppe die Übung nicht, machen alle mit dem Trainer drei Liegestützen. Schafft sie es, dürfen alle zuschauen, wie der ehemalige Kickbox-Weltmeister für zehn Push-Ups auf den Boden geht.

Geretsried: Ex-Kickbox-Weltmeister Marko Rajkovic besucht Franz-Marc-Schule

Rajkovic ist einer der prominenten Unterstützer des Vereins SV Zukunft, der diese Woche zum ersten Mal im Landkreis zu Gast war und drei Tage mit der Klasse 7 des Sonderpädagogischen Förderzentrums arbeitete. Jeden Tag standen andere Themen auf dem Plan. Im Training mit dem ehemaligen Kickbox-Weltmeister geht es um Kommunikation, Vertrauen, Wertschätzung und darum, für seine Ziele im Leben zu kämpfen. Der 44-Jährige erzählte aus seinem Leben, sprach über Erfolge, aber auch über Rückschläge, die ihn vielleicht noch mehr geprägt haben als Siege.

Er wisse nur zu gut, wie es sich anfühlt, ein Außenseiter zu sein, sagt der Münchner im Gespräch mit unserer Zeitung. In Deutschland geboren, ging es für den Buben mit sechs Jahren zurück in die Heimat seiner Eltern, Kroatien. Dort hatte er sprachliche Probleme. An der leistungsorientierten Schule vermittelte man ihm das Gefühl, dass er es nicht schafft. Er entwickelte Ehrgeiz und wurde gut in der Schule. Nach der sechsten Klasse ging es zurück nach Deutschland. „Dann ging das Spiel von vorne los“, blickt der Unternehmer zurück. Wieder hatte er sprachliche Probleme. Aber er schaffte die Schule, machte eine Ausbildung und brannte für seinen Sport, das Kickboxen. Sein Ehrgeiz zahlte sich aus: Rajkovic wurde ein erfolgreicher Sportler, mehrere Weltmeistertitel gehen auf sein Konto.

Jugendliche profiiteren von Training mit Ex-Kickbox-Weltmeister Marko Rajkovic

Die Schülerinnen und Schüler sind neugierig und löchern ihren Trainer bei der Abschlussrunde. In ihren Fragen schwingt Bewunderung mit. Rajkovic beantwortet fast alle – nur die Frage nach seinen Kontostand beantwortet er erwartungsgemäß nur indirekt. „Ich bin zufrieden“, sagt der Betreiber von drei exklusiven Sportklubs. Jeder will noch ein Erinnerungsfoto mit dem 44-Jährigen haben. „Die Jugendlichen waren sehr offen mir gegenüber“, bilanziert Rajkovic. Was er ihnen vermitteln wollte, hätten sie sehr gut angenommen. „Sie haben sehr gut mitgemacht und sich an die Spielregeln gehalten.“ Klassleiterin Tina Eichenseher empfindet das Training als gewinnbringend. Die Jugendlichen hätten durchaus ihre Themen gehabt, sagt sie mit Blick auf den Umgang untereinander und die Konflikte. Aus diesem Grund sei die Klasse für das Training auch ausgewählt worden.

Mit dabei ist an diesem Vormittag auch Vereinsgründerin Birgit Mooser-Niefanger. Am Ende des Trainings findet sie viele lobende Worte für die Jugendlichen. „Ihr seid sehr vorsichtig miteinander umgegangen. Das habe ich so noch bei keiner anderen Gruppe gesehen.“

Prominenter Besuch an Franz-Marc-Schule Geretsried

Seit über 15 Jahren gibt es den SV Zukunft, der von vielen prominenten Profisportlern und erfahrenen Managementtrainern für Jugendliche mit schwieriger Perspektive unterstützt wird. Unter anderem engagieren sich die Olympiasieger Lars Riedel (Diskuswerfer), Christian Schenk (Zehnkämpfer) und Klaus Wolfermann (Speerwerfer), Fußball-Legende Dietmar „Didi“ Hamann, Ausnahmesportlerin Verena Bentele (Biathlon und Skilanglauf) und die Ski-Ikonen Christa Kinshofer-Rembeck, Michaela Gerg und Michael Veith sowie Deutschlands Eishockey-Spieler des Jahrhunderts Erich Kühnhackl.

Der Verein mit Sitz in Freising ist gemeinnützig und finanziert sich aus Spenden und Fördermitteln. Das Training am Sonderpädagogischen Förderzentrum in Geretsried ermöglichte die „Natureheart Foundation for kids“. nej

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.