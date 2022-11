Zuschüsse: Das Geld sitzt nicht mehr ganz so locker

Von: Susanne Weiß

Der Stadtratsausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport entschied über Zuschussanträge.

Der Stadtratsausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport entscheidet über Zuschussanträge und hinterfragt die Zuständigkeit der Stadt.

Geretsried – Über sechs Zuschussanträge hatte der Stadtratsausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport in seiner jüngsten Sitzung zu entscheiden. Insgesamt stimmte er einer Summe von 9890 Euro aus. Mit Blick auf die laufende Haushaltskonsolidierung wurde nicht alles kommentarlos durchgewunken.

Kreisbildungswerk

Für seine „bedarfs- und werteorientierte Erwachsenenbildung“ beantragte das Katholische Kreisbildungswerk einen Zuschuss. Es ist in Kommunen des gesamten Landkreises tätig. „In den vergangenen Bürgermeisterdienstbesprechungen ist eine vom Landrat Josef Niedermaier und Bürgermeister Michael Grasl vorgeschlagene Empfehlung diskutiert und auch mehrheitlich akzeptiert worden, dass ein kommunaler Zuschuss bei 50 Cent pro Einwohner betragen soll“, erklärte Kulturamtsmitarbeiterin Anita Zwicknagl. In Geretsried wären das 13 000 Euro. Die Verwaltung schlug aber vor, es bei dem bislang gewährten Zuschuss von 1500 Euro zu belassen. Auf Nachfrage von Volker Witte (Grüne) erklärte Bürgermeister Michael Müller (CSU), auf der Haushaltsstelle seien um die 10 000 Euro, damit wären die Anträge auf der Tagesordnung gedeckt. Der Ausschuss befürwortete den Zuschuss, Peter Curtius (Grüne) und Felix Leipold (Freie Wähler) stimmten dagegen.

Badehaus

Der Verein Bürger fürs Badehaus Waldram-Föhrenwald plant nächstes Jahr einen „Gedenkzug zum Todesmarsch“ und eine Veranstaltungsreihe „Begegnungen im Badehaus“. Ersteres war bereits 2020 vorgesehen, als sich der Todesmarsch der Häftlinge des Konzentrationslagers in Dachau zum 75. Mal jährte. Allerdings kam die Pandemie dazwischen. Nun soll der Gedenkzug vom Todesmarsch-Mahnmal in Geretsried-Buchberg zum Erinnerungsort Badehaus in Waldram nachgeholt werden. „In Zusammenarbeit mit dem Geretsrieder Museum“, so Zwicknagl. Die Kosten sind mit 10.000 Euro veranschlagt. Die Stadt Geretsried beteiligt sich mit 2500 Euro am erwarteten Defizit, entschied der Ausschuss einstimmig.

Hans Ketelhut (CSU) regte in diesem Zusammenhang an, dass der Stadtrat einmal eine Sitzung im Badehaus abhalten könne. Müller griff das auf und berichtete, es stünde die Idee im Raum, eine Kooperation einzugehen, also dass Besucher des Erinnerungsorts und des Museums der Stadt Geretsried ein Kombi-Ticket kaufen könnten. „Die beiden Museen ergänzen sich“, so der Rathauschef. Die Herausforderung seien nur die unterschiedlichen Trägerschaften.

Familienpflegewerk

Das Familienpflegewerk Bad Tölz-Wolfratshausen unterstützt Familien, wenn diese beispielsweise durch eine schwere Erkrankung eines Mitglieds in eine Krise geraten. „Das Pflegewerk bittet um finanzielle Unterstützung seines Angebots in Geretsried“, berichtete Johanna Brauer, Leiterin des Fachbereichs Familie, Soziales, Sport im Rathaus. Im vergangenen Jahr seien 60 Familien mit knapp 6000 Einzelstunden unterstützt worden. 175 Stunden seien auf Geretsrieder Familien entfallen. Krankenkassen und andere Kostenträger würden etwa zwei Drittel der Kosten decken. Die Verwaltung schlug dem Gremium einen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro vor.

Gerhard Meinl (CSU) wollte allerdings wissen: „Inwieweit ist das Kreisaufgabe?“ Wenn der Geldbeutel locke sitze, sei es okay, aber angesichts der Haushaltslage „müssen wir aufpassen, dass wir nicht Sachen in die Hand nehmen, die der Kreis machen müsste“. Die Frage konnte in der Sitzung nicht abschließend geklärt werden. Der Antrag wurde zurückgestellt.

Wuselvilla

„Es kennt, glaub ich, jeder und ist nicht mehr wegzudenken“, sagte Brauer über die Wuselvilla, das ehemalige Mütterzentrum an der Adalbert-Stifter-Straße. Um das meist kostenfreie Angebot im Bereich frühkindlicher Erziehung, für Kinder, Eltern und Familien aufrecht erhalten zu können, bat der Verein um 1000 Euro. Der Ausschuss hatte keine Einwände.

Sprachförderung

In 19 der insgesamt 21 Klassen an der Mittelschule liegt der Migrationsanteil über 50 Prozent. Seit dem Schuljahr 2013/2014 unterstützt der AWO-Jugendmigrationsdienst junge Migrantinnen und Migranten im Karl-Lederer-Haus mit Sprachförderung, Qualifikationstrainings und Beratung. Seit Beginn der Maßnahme seien der Anteil der eingeschulten Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnis, ohne schulische Vorbildung oder Alphabetisierung konstant beziehungsweise gestiegen, so Brauer. Solange das so bleibt, unterstützt die Stadt die Maßnahme weiterhin mit maximal 4200 Euro pro Jahr, entschied der Ausschuss einstimmig.

Ketelhut bezeichnete den Jugendmigrationsdienst als wichtig. „Wir müssen fördern und helfen, wo es nur geht“, betonte er. Dr. Elmar Immertreu (Geretsrieder Liste) widersprach nicht, gab aber zu bedenken, dass die Kommune und freiwilligen Helfer Unterstützung vom Bund bräuchten. „Ich bezweifle, dass wir es mit den uns vorhandenen Mitteln händeln können, wenn der Anteil weiter steigt“, sagte er.

Krebspatienten

Die Selbsthilfegruppe für Krebsnachsorge in Geretsried bietet Gymnastik an für Menschen, die an Krebs erkrankt sind oder waren. Wie Breuer erläuterte, zahlen die aktuell sieben Teilnehmer einen Jahresbeitrag. Dennoch bleibe ein Defizit in Höhe von 690 Euro, um die ausgebildete Fachkraft, die die Gruppe trainiert, bezahlen zu können. Der Ausschuss entsprach einstimmig dem Wunsch, dieses auszugleichen.

„690 Euro sind nicht das Thema“, sagte Meinl. Er bat aber darum, auch Bezirk, Sozialversicherungsträger und andere Stellen abzuklopfen. „Es darf nicht alles auf der Freiwilligkeit der Guten passieren.“ sw

