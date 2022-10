Geretsried: Familie in Verkehrsunfall verwickelt - drei Verletzte

Von Sabine Schörner schließen

Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Samstagabend in Geretsried. Verwickelt war darin auch eine Familie mit drei kleinen Kindern.

Geretsried - Den Unfallhergang schildert die Geretsrieder Polizei so: Eine 31-jährige Geretsriederin wollte am Samstag gegen 18.40 Uhr mit ihrem Chevrolet aus einer überbauten Hofeinfahrt auf die Jeschkenstraße einbiegen. Dabei übersah sie den VW der Familie aus Geretsried, die auf der Jeschkenstraße in östlicher Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Unfallverursacherin verletzt, sie kam zur weiteren Behandlung in die Kreisklinik Wolfratshausen.

In dem anderen Fahrzeug saßen ein 31-jähriger Geretsrieder, dessen 28-jährige Frau sowie deren drei kleine Kinder im Alter von knapp einem Jahr, zwei und vier Jahren. Die Eltern wurden bei dem Zusammenstoß zwar verletzt, verzichteten jedoch mit Rücksicht auf ihre Kinder, die unverletzt waren, auf eine notmedizinische Behandlung vor Ort, so die Polizei.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden Die Jeschkenstraße war zeitweise komplett gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Geretsried vor Ort.

sas

