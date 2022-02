Ein bisschen Spaß muss sein: Geretsried feiert Fasching

Die „Island Dancers“ haben ihre Choreografie lange einstudiert, um als Garde für die Narreninsel Wolfratshausen auftreten zu können. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Vergangenes Jahr fiel Fasching dem Lockdown zum Opfer. Heuer ist wieder ein bisschen möglich. In Geretsried treten die Garden der Narreninsel auf.

Geretsried – Die Faschingssaison verläuft auch in diesem Jahr pandemiebedingt mit angezogener Handbremse. Davon lässt sich die Narreninsel Wolfratshausen aber nicht die gute Laune verderben. Bei einer öffentlichen Generalprobe zeigten die Garden am Samstag die Tänze, die sie in den vergangenen Monaten fleißig einstudiert hatten. In Gelting beim Alten Wirth ernteten die „Speedys“, die „Dancing Fires“, die „Island Dancers“ und die „Crazy Houswives“ viel Applaus.

Gute Laune verbreiten Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller und seine Frau Daniela als „Botschafter der Freude“ mit ihrem Eröffnungswalzer. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Gute Laune verbreiteten Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller und seine Frau Daniela als „Botschafter der Freude“ mit ihrem Eröffnungswalzer. Zur Stärkung gab es Eintopf und Krapfen.

Fasching in Corona-Zeiten mit der Narreninsel Wolfratshausen

Am Sonntag ging es weiter: Die schönsten Faschingskostüme haben Groß und Klein übergestreift, um im Garten des Geretsrieder Mütterzentrums „Helau“ und „Alaaf“ zu rufen. Dort startete um 13.33 Uhr der Kinderfasching unter freiem Himmel. Nach der 2G-Regel und mit FFP2-Maskenpflicht genossen Eltern und Kinder ein paar fröhliche Stunden, wie es sich für die allseits beliebte fünfte Jahreszeit gehört.

Den Zauber von Hogwarts brachte die Kindergarde „Speedys“ der Narreninsel in den Garten des Mütterzentrums. © Hans Lippert

Die Tanzgruppen der Narreninsel Wolfratshausen, die Prinzengarde Benediktbeuern und die „Botschafter der Freude“ Bürgermeister Michael Müller mit seiner Frau Daniela ließen sich auch hier einen Auftritt nicht nehmen.

Am Mittwoch, 23. Februar, geht der Fasching im Mütterzentrum weiter. Von 15.30 bis 17.30 Uhr verwandeln sich Kindergesichter in Zootiere, Elfe oder Batman. Eltern können währenddessen ein Stück Kuchen genießen. Beim Eltern-Café ist keine Anmeldung erforderlich. In den Innenräumen des Mütterzentrums an der Stifter-Straße gelten Maskenpflicht und die 2G-Regel.

Die Urzeln kommen auf den Karl-Lederer-Platz

Die Urzeln kommen auf den Karl-Lederer-Platz. Wegen Corona ist aber Abstand geboten. (Archivfoto) © Stadt Geretsried

Und am Faschingsdienstag, 1. März, geht es auf dem Karl-Lederer-Platz wieder einen Schritt in Richtung Normalität: Vergangenes Jahr zeigte die Stadt Geretsried historische Aufnahmen vom Faschingstreiben auf dem Karl-Lederer-Platz. Es herrschte Lockdown. Dieses Jahr ist der Frohsinn wieder live und in Farbe erlaubt – zumindest mit Abstand. Am Faschingsdienstag, 1. März, ertönen ab 14 Uhr die Glocken und Peitschen der Urzeln.

Danach treten die Garden der Narreninsel Wolfratshausen auf. Musik macht die Party- und Showband „Blow up.“ Das Rathaus schreibt: „Bitte halten Sie Abstand! Wir freuen uns über Ihren Besuch!“

sw

