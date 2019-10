Feierliches Richtfest der neuen Dreifachturnhalle

Passender Weise wurden beim Richtfest der Dreifachturnhalle Bälle in die Luft geworfen.

Eröffnung soll im Herbst 2020 sein

Was lange währt, wird endlich gut: Nach mehr als zehn Jahren an Diskussionen und Planungen wurde am Montag das Richtfest der neuen Dreifachturnhalle begangen.