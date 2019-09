Festliche Verleihung des Kulturpreises an den Spielmannzug Gelting

Als erstem Verein wurde der Kulturpreis vor wenigen Tagen dem Spielmannszug Gelting übergeben. Der sorgte gleich selbt für die musikalische Untermalung.

Geretsried – Wie praktisch, wenn der Preisträger gleich selbst für die musikalische Gestaltung der Preisverleihung sorgen kann. Wer den Spielmannszug (SPMZ) Gelting, den Kulturpreisträger der Stadt 2019, zuvor noch nicht kannte, konnte sich am Donnerstagabend in den Ratsstuben von dessen Qualitäten überzeugen. Im Gleichschritt marschierten die rund 40 Frauen und Männer in ihrer feschen Tracht, den Larida-Marsch mit Trommeln, Querflöten und Lyren spielend, in den Saal ein, wo die Ehrengäste sie mit Applaus empfingen. Unter ihnen waren auch einige Wolfratshauser Kultur-Repräsentanten, zahlreiche Vertreter kultureller Geretsrieder Vereine und frühere Preisträger der Stadt.

„D’Spuileit kemman“, kündigte man bereits im 16. Jahrhundert die Spielleute an, die trommelnd und pfeifend durchs Dorf zogen, um militärische Aktionen wie Wecken und Zapfenstreich anzukündigen. Heute sind die Spielmannszüge vor allem dazu da, die Menschen mit ihrer Musik zu erfreuen. Der Geltinger tut dies seit 1977 und hat sich seitdem einen überregional guten Ruf erworben. Deshalb, so sagte Bürgermeister Michael Müller in seinem Grußwort, habe der Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport des Stadtrats sich aus fünf eingegangenen Vorschlägen für ihn als Kulturpreisträger des Jahres entschieden. Er ist der erste Verein nach zahlreichen Einzelpersonen, der die seit 2005 vergebene Auszeichnung erhält. Als „Botschafter der Freude“, bezeichnete Müller die 56 aktive Mitglieder zählende Formation.

Die Laudatio hielt Altbürgermeister Hans Schmid. Er ging auf die Geschichte der Spielmannszüge im Allgemeinen und des SPMZ Gelting im Besonderen ein. Die Namen der früheren Vorsitzenden Hans Graf senior und Franz Wirtensohn durften dabei nicht fehlen. Seit 37 Jahren führt Hans Waldherr den Verein als Tambourmajor, als „Maschor“, wie man in Bayern sagt. Unter ihm hätten herausragende Ereignisse stattgefunden wie die musikalischen Empfänge für die ehemaligen Landesväter Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber sowie die Auftritte vor der bayerischen Staatskanzlei und im Vatikan anlässlich 100 Jahre Patrona Bavariae. Sogar dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin hätten die Geltinger in der Residenz in München einmal ein Ständchen dargebracht. „Staatsmännisches Auftreten war gefragt und wurde offensichtlich auch eingehalten, zumal man sich immer lobend über den Spielmannszug äußerte“, sagte Schmid. Die Teilnahme am Wiesn-Einzug gehöre zu den Höhepunkten im Jahreslauf, bei vielen Feierlichkeiten in der näheren Umgebung spiele der SPMZ auf. Nicht zu vergessen die Organisation des beliebten Almfests vor den Toren Geltings. „Musik verbindet und bringt Menschen zusammen“, schloss der Laudator.

Kulturreferent Hans Ketelhut überreichte Hans Waldherr und dem Vereinsvorsitzenden Peter Korti den Preis, eine etwa 30 Zentimeter hohe Skulptur des Peißenberger Kunstschmieds Berndt Schweizer. „Getragen“ heißt die handgeschmiedete Figur aus Bronze. Ein Mann hebt einen anderen in die Höhe – „so wie man sich in einer starken Gemeinschaft wie dem Spielmannszug getragen fühlt“, erklärte Schweizer. Mit der Vergabe des Auftrags an einen Künstler ist die Ehre verbunden, dass er seine Skulptur im Großformat für die Stadt fertigen darf.

Peter Korti bedankte sich für die Ernennung des Spielmannszugs zum Kulturpreisträger 2019 mit den Worten: „Es ist für uns eine sehr große Ehre als erster Verein diese Auszeichnung zu bekommen.“ Auch dass der seit 1978 zu Geretsried gehörende Stadtteil Gelting ein Jahr vor dem Stadtjubiläum im kommenden Jahr bedacht worden sei, freue ihn. Bürgermeister Michael Müller formulierte es so: „Die Tochter ehrt die liebe Mama.“ Tanja Lühr