Gelting macht mit bei der „Langen Nacht der Feuerwehr“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Hereinspaziert: Die Einsatzkräfte aus Gelting beteiligen sich an der „Langen Nacht der Feuerwehr“ am Samstag. © Freiwillige Feuerwehr Gelting

Die Feuerwehren Gelting und Bad Tölz beteiligen sich am Samstag an der „Langen Nacht der Feuerwehr“. In Gelting ist Start um 17 Uhr. Und Pizza gibt es auch.

Gelting/Bad Tölz – Tag der offenen Tür kann jeder. Warum nicht einmal eine „Lange Nacht der Feuerwehr“? Das dachte man sich beim Kreisfeuerwehrverband Bayern (LFV Bayern). Eine Idee, die gut ankam. Bayernweit laden für diesen Samstag, 24. September, 500 Feuerwehren in ihre Gerätehäuser ein. Im Landkreis beteiligen sich die Einsatzkräfte aus Bad Tölz und dem Geretsrieder Stadtteil Gelting an der Aktion.

Die Vorarbeit ist immer immens

„Die Veranstaltung findet im Rahmen der diesjährigen Brandschutzwoche statt“, erklärt Stefan Kießkalt, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands Bad Tölz-Wolfratshausen. Normalerweise laden in dieser Zeitspanne die Wehren zum Tag der offenen Tür ein. Allerdings haben viele Ortsverbände wie Wolfratshausen und Geretsried ihre durch Corona ausgefallenen Veranstaltungen bereits nachgeholt und beteiligen sich deshalb nicht mehr an der „Langen Nacht der Feuerwehr“. „Egal, ob man die Türen für Besucher tags oder nachts öffnet – es ist eine immense Vorarbeit zu leisten“, zeigt Kießkalt Verständnis.

Auch Familien haben etwas davon

Das Motto der Aktion lautet „Helfen ist Trumpf – Tag und Nacht!“. Schließlich stehen die Ehrenamtlichen nicht nur tagsüber zum Schutz der Bürger bereit. „So ist die ,Lange Nacht der Feuerwehr‘ ein abgewandelter, vielleicht sogar exklusiver ,Tag der offenen Türe‘, betont der LFV Bayern auf seiner Homepage. „Daher wurden auch die Anfangszeiten so gewählt, dass auch Familien etwas davon haben.“

Abwechslungsreich ist das Programm der Freiwilligen Feuerwehr Gelting. Ab 17 Uhr können sich die Kinder in einer Hüpfburg austoben. Es werden historische Fahrzeuge gezeigt, darunter eine alte Spritze aus dem Jahr 1895. Das Geretsrieder Unternehmen Gustavo Gusto versorgt die Gäste mit Pizza.

Jeder kann seinen Feuerlöscher mitbringen

Und noch etwas Besonderes hat sich die Ortsfeuerwehr ausgedacht: Jeder Besucher kann seinen Feuerlöscher zur Überprüfung mitbringen. „Experten werden ihn anschauen und beurteilen und stehen für alle Fragen bereit“, sagt Martin Palik von der Geltinger Feuerwehr. Wer einmal ein „richtiges“ Feuer löschen möchte, ist beim Aktionsabend ebenfalls richtig. „Wir haben ein gasbefeuertes Übungsgerät da“, verrät Palik. „Das darf jeder, der möchte, einmal ausprobieren.“

Lesen Sie auch: Gelting feiert beim Dorffest

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Tölz beginnt bereits um 15 Uhr mit ihrem Programm. Sie hat noch einen weiteren Grund zu feiern: Vor 25 Jahren haben die Einsatzkräfte an der Lenggrieser Straße eine neue Bleibe gefunden. Am Samstag können das Gerätehaus, die verschiedenen Einsatzfahrzeuge und die Landkreis-Atemschutzanlage besichtigt werden. Zu sehen bekommen die Gäste auch eine Übung in Technischer Hilfeleistung und eine Art Modenschau.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

„Unser Gedanke war, dass vielleicht mal einer der Barkeeper in Einsatzkleidung ausschenkt oder der ein oder andere ausgerüstete Trupp durch die Menge schlendert“, sagt Kommandant Thomas Fuchsgruber. „Wir zeigen unsere normale Einsatzkleidung bis hin zum Chemieschutzanzug.“ Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg, eine Spritzwand und eine Fotobox. Um 21 Uhr ist dann die Zeit der „Großen“ gekommen. Die Feuerwehr lädt zur „Blaulichtparty“ mit DJ und Drehleiterbar ein.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.