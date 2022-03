Geretsried: Firma Protec stoppt Lieferungen nach Russland

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Zeigt klare Kante: Georgios Tokmakidis (58), Prokurist der Firma Protec Abschleppsysteme, fällte gemeinsam mit dem Eigentümer und dem Geschäftsführer die Entscheidung, Lieferungen nach Russland einzustellen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Geltinger Firma Protec stellt Spezialfahrzeuge für Abschleppunternehmen her. Aufgrund des Ukraine-Kriegs wurden Lieferungen nach Russland gestoppt.

Gelting – Georgios Tokmakidis ist tief betroffen. „Man muss doch etwas tun“, sagt der Prokurist der Firma Protec Abschleppsysteme angesichts des Angriffs der Russischen Föderation auf die Ukraine. Für Tokmakidis ist das kein Lippenbekenntnis. Das Geltinger Unternehmen hat sofort nach Kriegsbeginn alle Lieferungen nach Russland gestoppt.

So lange der Krieg zwischen Russland und der Ukraine anhält, ist unsere Entscheidung definitiv nicht verhandelbar.

Davon habe man die Geschäftspartner „schriftlich in Kenntnis gesetzt“. Zuvor hatte sich Tokmakidis mit Eigentümer und dem Geschäftsführer des vor mehr als 50 Jahren gegründeten Unternehmens beraten. Es habe keine zwei Meinungen gegeben: „So lange der Krieg zwischen Russland und der Ukraine anhält, ist unsere Entscheidung definitiv nicht verhandelbar.“

Außerdem ist die Firma bereit, sofort Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine einzustellen: „So haben die Menschen zumindest eine kleine Perspektive.“ Der Prokurist hofft, dass dies ohne große bürokratische Hemmnisse möglich sein wird: „Wir suchen dringend Leute.“

Lieferungen in alle Welt

Protec stellt Spezialfahrzeuge für Abschleppunternehmen her. Die Produktpalette reicht vom Jeep mit sogenannter Abschleppbrille bis zum Bergekran für Lkw. Das Geltinger Unternehmen liefert seine Produkte in alle Welt – nach Ägypten über England, Bulgarien und Dubai bis nach Island. Wie die Kunden kommen auch die derzeit 20 Mitarbeiter aus allen Teilen der Erde. „Wir sind“, so Tokmakidis, „international aufgestellt.“

Handelspartner verstehen Entscheidung

Der Abbruch der Geschäftsbeziehungen mit Russland sei bei den Handelspartnern auf Akzeptanz gestoßen. „Sie verstehen unsere Entscheidung“, berichtet der 58-Jährige. „Einer schrieb zurück: ,Kein Problem, wir warten ab‘.“ Tokmakidis hat den Eindruck, dass viele russische Firmenbosse gegen den Krieg sind. „Aber sie können mit dieser Meinung nicht auf die Straße gehen. Das hätte für sie unter Putin unglaublich schwerwiegende Folgen.“

Aufträge im Wert von einer Million Euro gehen verloren

Konsequenzen wird der Lieferstopp auch für Protec haben. Tokmakidis rechnet damit, dass Aufträge im Gesamtwert von rund einer Million Euro – zumindest vorläufig – verloren gehen. Sobald der Krieg beendet ist, möchte er mit seinen Spezialfahrzeugen selbst in die Ukraine. „Ich möchte beim Aufräumen helfen. Einfach nur zusehen? Das ist nichts für mich.“

