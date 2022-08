Noch eine Fliegerbombe gefunden: Stadtteil in Geretsried wird wieder evakuiert - Einsatzkräfte unterwegs

Von: Susanne Weiß, Sabine Hermsdorf-Hiss

Lagebesprechung nach dem Bombenfund: Die Einsatzkräfte errichten einen Stützpunkt an der Feuerwache Nord in Geretsried. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf einer Baustelle in Geretsried ist erneut eine Fliegerbombe gefunden worden. Es ist die zweite innerhalb einer Woche. Einsatzkräfte sind unterwegs.

Update vom 4. August, 12 Uhr: Der Rotkehlchenweg ist gesperrt. An der Feuerwache Nord richten die Einsatzkräfte einen Stützpunkt ein. Hier laufen die Fäden zusammen. Um den Fundort der Fliegerbombe wird ein Sicherheitsbereich eingerichtet, der geräumt werden muss, damit der Blindgänger entschärft werden kann. Die betroffenen Anwohner sind frustriert. „Dann verbringen wir den Tag wohl wieder in der Eisdiele“, sagte einer, als er die Straßensperre sah.

Fliegerbombe in Geretsried-Gartenberg gefunden: Es werden Verkehrssperren rund um den Fundort im Rotkehlchenweg eingerichtet. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Erstmeldung vom 4. August, 11 Uhr:

Geretsried - Auf einer Baustelle im Rotkehlchenweg im Geretsrieder Stadtteil Gartenberg ist am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr erneut Weltkriegsmunition gefunden worden. Es handelt sich dabei nach erster Einschätzung wieder um eine 75 Kilo schwere Fliegerbombe, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Geretsried: Fliegerbombe gefunden - Gartenberg wird evakuiert

Um den Fundort wurde ein Sicherheitsbereich mit Radius 300 Meter definiert. Der Kampfmittelräumdienst wurde bereits verständigt und wird zwischen 12 und 13 Uhr am Einsatzort erwartet. Es werden Verkehrssperren rund um den Fundort im Rotkehlchenweg eingerichtet.

Nach einem Bombenfund in Geretsried-Gartenberg sind wieder Polizei, Feuerwehr, BRK und Sprengkommando gefordert (Archivfoto). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Erst am Dienstag hatten Bauarbeiter am Rotkehlchenweg einen Blindgänger entdeckt. 1800 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Am späten Nachmittag gab es Entwarnung: Drei Sprengstoffmeister haben die Fliegerbombe erfolgreich entschärft. In Geretsried tauchen immer wieder Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Das hat einen Grund. sw

