Florian von Brunn ist jetzt Chef der bayerischen SPD

„Europaweiter Lebensmittelskandal“: Der SPD-Abgeordnete Florian von Brunn will mit seinen Oppositionskollegen Klarheit nach dem Bayern-Ei-Skandal schaffen.

Er brachte einst den Fall Sieber ins Rollen

von Volker Ufertinger schließen

Der Fall Sieber war der größte Lebensmittelskandale des Landkreis. Maßgeblich aufgedeckt hat ihn Florian von Brunn. jetzt gehört er der bayerischen SPD-Doppelspitze an.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Florian von Brunn (52) meldet sich in der Landkreispolitik immer wieder zu Wort. Als Stimmkreisbetreuer der SPD im Bayerischen Landtag äußert sich von Brunn – Studium der Geschichte und Volkswirtschaft in Oxford, Vater zweier Kinder – nicht nur regelmäßig zu verkehrspolitischen Themen wie die S-Bahn-Verlängerung. Den Fall der ehemaligen Großmetzgerei Sieber hat er durch eine Anfrage im Landtag ins Rollen gebracht. Seit Ende April steht er an der Spitze der Bayern-SPD, zusammen mit Ronja Endres. Über die SPD und die Lage im Landkreis sprach mit ihm Volker Ufertinger.

Herr von Brunn, Sie stehen jetzt mit an der Spitze der Bayern-SPD. Was haben Sie sich im neuen Amt vorgenommen? Wie beurteilen Sie die Lage der SPD in Bayern und im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen?

Von Brunn: Unser wichtigstes Ziel ist es, Politik für die Menschen zu machen. Wir treten für gute Löhne und Gehälter ein, für eine Politik gegen Armut, für Bildungsgerechtigkeit und gleiche Chancen für alle Kinder. Für uns ist das S für sozial in SPD ein Auftrag, was man auch am Engagement der Landkreis-SPD für die Beschäftigten der Bad Tölzer Asklepios-Klinik erkennen kann. Sehr wichtig ist natürlich auch engagierter Klimaschutz, der seinen Namen verdient.

Wie ist Ihre Prognose für die Bundestagswahl im Herbst? Was kann die Bayern-SPD beitragen, dass Olaf Scholz Kanzler wird?

Von Brunn: Olaf Scholz kennt man als erfahrenen und zuverlässigen Politiker. Er hat unser Land als Finanzminister durch die Corona-Krise gebracht und eine Wirtschaftskrise durch seine kluge Finanzpolitik verhindert. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten von CDU und Grünen zeichnen ihn Besonnenheit, Solidität und große politische Erfahrung aus. Deswegen sind seine Chancen Kanzler zu werden, bestimmt viel größer als mancher vermutet.

Sie sind Betreuer des Stimmkreises in der Landtagsfraktion und haben sich immer wieder zu Belangen im Landkreis zu Wort gemeldet. Werden Sie das weiterhin tun? Was verbindet Sie mit dem Landkreis?

Von Brunn: Natürlich, der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen liegt mir sehr am Herzen. Ich habe in Icking gelebt, bin dort zur Schule gegangen und war im SPD-Ortsverein. Viele meiner Freundinnen und Freunde kommen aus dem Landkreis. Er ist für mich mindestens genauso Heimat wie Sendling, wo ich jetzt lebe. Außerdem liebe ich die Berge und die Landschaft, besonders das Isartal, Kochel und den Walchensee, aber auch das Karwendel.

+ Kamera läuft: Mehrere Monate stand die Metzgerei Sieber im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Den Fall ins Rollen gebracht hatte der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn durch eine parlamentarische Anfrage im Landtag. © Stephan Jansen

Viele Menschen im Landkreis machen sich Sorgen um die steigenden Mieten. Welche Lösung hat die SPD für das Problem?

Von Brunn: Mieterschutz ist für mich ein besonders wichtiges Thema. Wir haben im Bundestag die Mietpreisbremse verbessert und die völlig überzogenen Modernisierungskosten für Mieter stark begrenzt. Aber wir brauchen jetzt auch für alle Gebiete mit zu hohen Mieten einen mehrjährigen Mietenstopp mit Inflationsausgleich. Ergänzend dazu wollen wir Städte und Gemeinde in die Lage versetzen, mehr kommunale Wohnungen zu bauen. Sie sollen den notwendigen Grund dafür zu fairen Preisen kaufen können.

Ohne Übertreibung kann man sagen, dass die Natur zwischen Icking und der Jachenau besonders schön ist. Wird genug getan, um sie für die nächsten Generationen zu bewahren?

Von Brunn: Ich finde, wir müssen die Landwirte noch stärker bei Natur- und Artenschutzmaßnahmen unterstützen. Naturschutz muss sich für die Bauern richtig lohnen. Wichtig ist aber auch, dass wir den Autoverkehr reduzieren. Das zeigen die Probleme am Walchensee sehr deutlich. Dazu muss der öffentliche Verkehr noch viel stärker ausgebaut werden. Außerdem brauchen wir in den Bergen mehr Besucherlenkung und Aufklärung über die sensible Natur. Der Alpenverein macht das mit der Kampagne „Skibergsteigen umweltfreundlich“ sehr gut vor.

Sie haben die Vorgänge um die Großmetzgerei Sieber durch eine Anfrage im Landtag eigentlich ins Rollen gebracht. Was kann man aus dem Fall für die Zukunft lernen?

Von Brunn: Ja, ich konnte durch meinen Einsatz bei den Lebensmittelskandalen Sieber und Bayern-Ei dazu beitragen, dass es in Bayern eine Reform der Lebensmittelkontrolle gab. Es wurde sogar eine neue Kontrollbehörde geschaffen. Ein wichtiger Baustein fehlt aber noch: Wir brauchen auch mehr Veterinäre und Lebensmittelkontrolleure an den Landratsämtern. Außerdem trete ich dafür ein, dass wie in Dänemark die Ergebnisse aller Lebensmittelkontrollen veröffentlicht werden.

Auch die Verkehrspolitik ist Ihr Fachgebiet. Gehen die Bemühungen des Landkreises um die Verkehrswende in die richtige Richtung?

Von Brunn: Im Grunde ja, aber es fehlt die Unterstützung von oben. Dazu gehört der Ausbau von Oberlandbahn und Werdenfelsbahn genauso wie die dringende Verbesserung der Fahrradmitnahme in Zügen und Bussen. Das Busnetz muss ausgebaut werden, und es braucht grundsätzlich bessere Verbindungen von Wolfratshausen und Geretsried in Richtung Süden. Meine Vision ist, dass jeder Ort mindestens einmal pro Stunde Anschluss hat – per Bus, Bahn oder Ruftaxi. Das geht allerdings nur, wenn die Bayerische Staatsregierung endlich deutlich mehr Geld für den öffentlichen Verkehr locker macht.

Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.