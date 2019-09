Förderverein des Museums wünscht sich ein begehbares Depot

Helmut Hahn und seine Mitstreiter haben derzeit im Depot des Museums der Stadt Geretsried gut zu tun. Ihr Ziel: Ein begehbares Depot.

Geretsried – Im Jubiläumsjahr 2020 – gefeiert werden 70 Jahre Gemeindegründung und 50 Jahre Stadterhebung – wird in Geretsried einiges geboten sein. Der Veranstaltungskalender füllt sich zusehends, und es wird fleißig geplant. Auch der Museumsförderverein will sich einbringen. Er arbeitet derzeit an zwei Projekten.

Vereinschef Helmut Hahn und seine Mitstreiter haben bereits drei Arbeitsdienste im Museumsdepot absolviert. Die kleine Truppe räumte auf, um ihrem Ziel ein Stück näher zu kommen. „Es wäre schön, wenn wir 2020 ein begehbares Museumsdepot hätten“, sagt Hahn im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mittlerweile hat der Bauhof in der kleinen Bibliothek Regale eingebaut, und die in vielen Kisten gelagerten Bücher wurden von Ehrenamtlichen eingeräumt. Auch neue Puppen schaffte die Stadt laut Hahn an. Sie sollen die alten Puppen ersetzen, die bislang die historischen Trachten der Landsmannschaften präsentierten. „Die alten Puppen sind zum Teil schon ganz schön lädiert.“

Im alten Heimatmuseum hatte jede Landsmannschaft ihr eigene Abteilung mit zahlreichen Exponaten. Davon ist im neuen Museum der Stadt Geretsried nur ein Bruchteil zu sehen – der Rest wurde zur Aufbewahrung ins Depot geschafft. „Dort hat jede Landsmannschaft wieder eine kleine Abteilung“, berichtet Hahn. Die der Egerländer sei fast fertig eingerichtet. „Uns ist es gelungen, manche Vitrinen der Egerländer Abteilung wieder genau so herzurichten, wie sie früher im ersten Museum 1970 im alten Feuerwehrhaus zu sehen waren“, so der Vorsitzende der Egerländer Gmoi. Orientiert habe man sich dabei an Fotos, die man vor dem Umzug von den alten Vitrinen gemacht habe.

Der Geretsrieder wünscht sich, dass das Depot im Jubiläumsjahr vielleicht an zwei, drei Tagen für Interessierte geöffnet wird. „Man könnte auch die Modelle zeigen, die Franz Pikal in mühevoller Arbeit von den Lagern Stein und Buchberg, dem Rathaus und der Tattenkofener Brücke angefertigt hat“, meint Hahn. Doch bis dahin warte noch viel Arbeit auf den Förderverein und die Landsmannschaften. „Es stehen noch einige Exponate in Kartons verpackt herum. Die müssen erst noch ihren Platz finden.“

Der Verein will wie berichtet auch ein mehrsprachiges Faltblatt mit Erklärungen für das Museum der Stadt finanzieren. „Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten im nächsten Jahr kommen bestimmt viele ausländische Gäste nach Geretsried“, vermutet Hahn. „Das wäre der ideale Zeitpunkt für so einen Flyer.“ nej