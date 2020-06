Folgenschwerer Unfall auf B11: Zwei Verletzte und 35 000 Euro Schaden

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen an der B11-Ausfahrt Geretsried-Stein ereignet.

Autofahrer übersieht Gegenverkehr

von Sabine Schörner schließen

An der B11-Ausfahrt Geretsried-Stein hat es am Montagmorgen heftig gekracht: In Einmündungsbereich stießen zwei Fahrzeuge zusammen - zwei Verletzte kamen ins Krankenhaus.