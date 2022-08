Wie viele Bomben unter der Erde schlummern und wie sie gefunden werden

Fragen und Antworten

Von Susanne Weiß

Bei Bauarbeiten tauchen immer wieder Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Die explosive Vergangenheit wird Geretsried noch länger begleiten.

Geretsried – Bombenalarm kennen die Bürgerinnen und Bürger der größten Stadt im Landkreis nur zu gut. Jüngst mussten die Menschen im Stadtteil Gartenberg sogar zweimal innerhalb einer Woche aus ihren Häusern. Auf einer Baustelle am Rotkehlchenweg wurde ein Blindgänger gefunden, zwei Tage später ein weiterer. Die explosive Vergangenheit holt Geretsried immer wieder ein.

Woher kommen die Blindgänger?

Zur Zeit des Nationalsozialismus stellte die Dynamit AG (DAG) im heutigen Stadtgebiet Sprengstoff und Munition her. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, am 9. April 1945, bombardierten die Alliierten die Fabrikgebäude im Wolfratshauser Forst. Recherchen von Friedrich Schumacher, Mitglied im Arbeitskreis Historisches Geretsried, zufolge, warfen zwei Bomber-Gruppen mit je 38 viermotorigen Maschinen innerhalb von drei Minuten 2078 Bomben über Geretsried ab. Aus Berichten von Zeitzeugen geht hervor, dass der Schaden trotz der großen Menge an Bomben gering war. Eine Lehrlingswerkstätte und ein Wachslager wurden getroffen. „Es kann davon ausgegangen werden, dass einige der 500-Pfund-Bomben explodiert sind“, sagt Schumacher. Der Zünder der 150-Pfund-Bomben habe aber offenbar aus physikalischen Gründen nicht funktioniert. Sie werden heute als Blindgänger gefunden.

Wo liegen die Blindgänger?

„Im Zweiten Weltkrieg bombardierte Städte wie Geretsried müssen generell als kampfmittelbelastet angesehen werden“, erklärt Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt Geretsried. Um herauszufinden, wo genau mit Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg zu rechnen ist, hat die Stadt Luftaufnahmen aus dem Jahr 1945 ausgewertet, die damals von amerikanischen Streitkräften angefertigt worden sind. Die Bilder „zeigen in Form von Trichtern sehr deutlich, in welchen Bereichen des heutigen Stadtgebiets vermehrt Flugmunition abgeworfen wurde“, so Loibl.

Betroffen seien demnach erstens das heutige Stadtzentrum am und um den Karl-Lederer-Platz, sprich der Bereich Fasanenweg, Prießnitzweg, Egerlandstraße, Karl-Lederer-Platz und Martin-Luther-Weg; zweitens Geretsried Nord, sprich in etwa der Bereich Böhmerwaldstraße, Taubenweg, Asternweg, Tulpenstraße, Maiglöckchenweg und Blumenstraße; drittens der Stadtteil Gartenberg, also grob der Bereich Böhmerwaldstraße, Lerchenweg, Schwalbenweg, Rübezahlstraße, Alpenstraße, Taubenweg, Dompfaffenweg, Johannisplatz und Rotkehlchenweg.

+ Großeinsatz wegen Bombenfund: 2020 wurde der Blindgänger vom Dompfaffenweg abtransportiert, weil im Corona-Lockdown nicht evakuiert werden konnte. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Was bedeuten die Rüstungsaltlasten für Bauprojekte?

Die Bayerischen Bauordnung regelt, dass Grundstückseigentümer für ihre Grundstücke selbst verantwortlich sind. Die Bebauung eines Grundstücks dürfe die öffentliche Sicherheit nicht gefährden, und das Grundstück müsse dabei so beschaffen sein, dass es für eine beabsichtige Bebauung geeignet ist, zitiert Loibl aus den Artikeln drei und vier. „Die städtische Bauverwaltung weist Bauwerber bei möglicherweise betroffenen Vorhaben in Geretsried grundsätzlich darauf hin, dass es sich um kampfmittelbelastete Grundstücke handeln könnte“, erklärt der Sprecher. Bei etwaiger Gefährdung liege die Verantwortung zuallererst alleine beim Bauherrn und seinen bauausführenden Firmen. „Besteht also der Verdacht auf möglicherweise vorhandene Kampfmittel, sind Bauherren dazu verpflichtet, diesem nachzugehen und erforderliche Maßnahmen zu ergreifen.“ Dazu gibt es auch eine entsprechende Bekanntmachung und ein Merkblatt vom Bayerischen Staatsministerium des Innern.

Wie findet man Kampfmittel?

Der Grundstückseigentümer muss nach dem Sprengstoffgesetz berechtigte Fachfirmen beauftragen, wenn der Verdacht besteht, dass sein Eigentum kampfmittelbelastet ist, erklärt Loibl. Die Frage nach dem Wie stellte sich im jüngsten Fall, da die beiden Fliegerbomben nicht „auf einmal“ entdeckt wurden und der Bereich gleich zweimal hintereinander evakuiert werden musste. Der Erdaushub am Rotkehlchenweg wurde von Kampfmittelräumern aus Bad Tölz begleitet, weil sich im Boden eine alte Bunkerwand und somit Metall befand, erklärte Loibl am Tag des zweiten Funds. Eine Oberflächensondierung mit Magnetometer, Minensuchgeräten, elektromagnetischen Suchspulen oder Geo- und Bodenradar war somit nicht möglich. Eine weitere Art der Bodenuntersuchung wäre eine Bohrlochsondierung, so Loibl. „Gebohrt wird meist bis sechs Meter unter der Geländeoberkante von 1945. Die Ergebnisse der Messungen mit Magnetometer, Drei-Achs-Technik oder Bohrlochradar werden mit speziellen Programmen ausgewertet.“

Wer bezahlt für die Relikte aus der Vergangenheit?

Wie gesagt: Der Eigentümer ist für sein Grundstück und dessen Sicherheit zuständig. Werden Kampfmittel gefunden, muss somit er für die Kosten der Beseitigung aufkommen. „Unter diese Beseitigungsarbeiten fallen die Suche, die Freilegung sowie die Erdarbeiten“, erläutert Loibl. Die Bergung, die Entschärfung und den Abtransport hingegen übernehme der Freistaat. „Der dort vorgehaltene Kampfmittelbeseitigungsdienst wird vom Staatsministerium des Innern als tatsächlich freiwillige Leistung kostenfrei zur Verfügung gestellt“, sagt Thomas Loibl.

Damit die Bombe entschärft werden kann, müssen sicherheitshalber die Gebäude im Umkreis geräumt werden. Das sorgt für einen Blaulichteinsatz, bei dem leicht über 100 Helferinnen und Helfer zusammenkommen. „Für den Einsatz der Polizei kommt der Freistaat auf, für die Lohnfortzahlungen von Ehrenamtlichen – etwa bei Feuerwehr, THW und BRK –aber muss die Stadt aufkommen“, sagt Loibl. Dir Verpflegung von Einsatzkräften und den evakuierten Bürgerinnen und Bürger bezahlt ebenfalls das Rathaus. Was unterm Strich auf der Rechnung steht, ist immer unterschiedlich. Es hängt davon ab, wie viele Arbeitgeber eine Lohnfortzahlung beantragen.

+ Deutliche Spuren hat die Zeit an der Bombe hinterlassen, die 77 Jahre am Rotkehlchenweg lag. Das Foto zeigt das erste von zwei gefundenen Relikten. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wie viele Bomben schlummern noch unter der Erde?

Gefühlt wird in Geretsried aktuell mehr gebaut denn je. Ob die Abstände zwischen den Funden dadurch naturgemäß kürzer werden, lässt sich nicht seriös beantworten. „Eines aber ist klar: Wird mehr Erdreich gehoben, steigt logischerweise auch die Wahrscheinlichkeit für einen Fund“, sagt Loibl.

Dank des Berichts der US-Luftwaffe, an den Friedrich Schumacher vom Arbeitskreis Historisches Geretsried über seinen Freund Norman Weber aus Amerika gekommen ist, lässt sich exakt sagen, wie viel Munition die Alliierten abgeworfen haben. Wie viele Blindgänger der 2078 Bomben heute übrig sind, lässt sich überraschenderweise aber nicht beziffern.

In Waldkraiburg, das eine ähnliche Vergangenheit wie Geretsried hat, sei nach dem Zweiten Weltkrieg festgehalten worden, welche Schäden durch Bomben entstanden sind, berichtet Schumacher. Für Geretsried habe der Arbeitskreis ein entsprechendes Dokument nicht finden können. Es ist also nicht bekannt, wie viele Bomben explodiert sind. Auch wie viele Blindgänger in den Nachkriegsjahren und bis heute gefunden beziehungsweise entschärft wurden, ist nicht festgehalten.

In einem Interview mit unserer Zeitung 2012 schätzte der damalige Tiefbauexperte am Geretsrieder Bauamt, Jan Klinger, dass in den 50 Jahren zuvor etwa 200 Bomben gefunden worden seien. Rathaussprecher Thomas Loibl hat die Entschärfungen notiert, seit er im Amt ist: 2013 im damals neuen Wohngebiet Fasanenhof, 2017 an der Böhmerwaldstraße, 2020 am Dompfaffenweg, 2021 erneut dort und 2022 gab es die besagten beiden Ereignisse am Rotkehlchenweg. „Eine darüber hinaus gehende städtische Dokumentation gibt es nicht“, sagt Loibl. Er empfiehlt eine Recherche über das Sprengkommando München.

Die vom Freistaat Bayern beauftragten Experten der Firma Tauber haben jedoch ebenfalls keine Zahlen. „Auch wir führen keine Statistik, wir melden an das Ministerium“, teilt Prokurist Dr. Andreas Heil mit. Die Nachfrage beim Innenministerium verläuft einmal mehr ins Leere. „Eine entsprechende Statistik wird von uns weder landesweit noch heruntergebrochen auf einzelne Kommunen erhoben“, teilt Verena Gros, stellvertretende Pressesprecherin, mit und verweist zurück ans Rathaus. „Aufgrund der Erstzuständigkeit als Sicherheitsbehörde könnte Ihnen gegebenenfalls die Stadt Geretsried weiterhelfen.“

sw

