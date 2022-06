Franz-Marc-Schule veranstaltet Maifest für die Ukraine

Von: Susanne Weiß

Glücklich über ihren Maibaum: Die Schülerinnen und Schüler der Franz-Marc-Schule. © Privat

Die Franz-Marc-Schule hat ein Maifest gefeiert. Höhepunkt war ein Spendenlauf für ein Waisenhaus in der Ukraine.

Geretsried – Einen eigenen Maibaum hat die Franz-Marc-Schule aufgestellt. Das Maifest fand vor Kurzem statt. Den Baum hatte eine Dietramszeller Firma gespendet, den die Schüler unter Anleitung von Jakob Bscheider im Praxisunterricht gestalteten.

Verein „Natureheart for Kids seit vielen Jahren Partner der Franz-Marc-Schule

Zur Eröffnung des Fests sprachen Bürgermeister Michael Müller und Schulleiter Michael Albrecht einleitende Worte. Danach strömten alle zu den zahlreichen Spiel- und Ess-Stationen. „Der Höhepunkt des Festes war aber der Spendenlauf zugunsten eines ukrainischen Waisenhauses für Kinder mit Behinderung“, berichtet Christine Herrmann, Studienrätin im Förderschuldienst.

Der Verein „Natureheart for Kids“ unterstützt das Waisenhaus, der auch seit vielen Jahren Partner der Franz-Marc-Schule in Geretsried ist. „Es ist großartig, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem Spendenlauf ihrerseits Kinder mit Behinderung in der Ukraine helfen können“, sagte Albrecht bei dem Fest und danke allen großzügigen Sponsoren, die dies ermöglicht hatten.

Stiftung finanziert 30 Projekte für Kinder und Jugendliche

„Natureheart for Kids“ wurde vom dreifachen Familienvater Prof. Dr. Michael Popp gegründet. Die Stiftung finanzierte laut Pressemitteilung bislang 30 Projekte für Kinder und Jugendliche in sozialen und medizinischen Einrichtungen in aller Welt, mehrere davon sind auch in Bayern. Im Moment engagiert sich die Stiftung verstärkt für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in der Ukraine. sw

