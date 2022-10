Als es noch Kittelschürzen gab: Vor 50 Jahren eröffnete das Isar-Kaufhaus

Gutes Team: Frederik Holthaus mit Felicitas Hübner, die seit 50 Jahren, also von der ersten Stunde an, im Isar-Kaufhaus arbeitet. Man kennt die freundliche, kleine Frau aus der Schreibwarenabteilung. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Zeiten änderten sich, das Isar-Kaufhaus blieb: Seit 50 Jahren ist es an der Egerlandstraße in Geretsried. Inhaber Frederik Holthaus im Interview.

Geretsried – Das Geretsrieder Isar-Kaufhaus wird dieser Tage 50 Jahre alt. Am 28. September 1972 eröffnete der Grünwalder Unternehmer Ernst-Otto Holthaus, dem seit 1966 das Isar-Kaufhaus in Wolfratshausen gehörte, die Filiale. Ganz nach dem Motto „Handel ist Wandel“ hat sich das Geschäft im Laufe der Jahre immer wieder den Gegebenheiten angepasst, hat das Sortiment verändert und unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Zu Beginn bekamen die Kunden wirklich alles – von frischen Schnittblumen, Kittelschürzen, Schallplatten und Parfüm über Bekleidung für die ganze Familie, Campingausrüstung und Tiernahrung bis hin zu Fahrrädern und Autozubehör. Nach und nach reduzierte sich das Angebot. Heute findet man auf drei Stockwerken Wäsche und Strümpfe, Schmuck und Lederwaren, Damen- und Herrenmode, Haushaltwaren, Spielzeug, Deko-Artikel, Schreibwaren und Reisegepäck. Über fünf Jahrzehnte Isar-Kaufhaus sprach unsere Mitarbeiterin Tanja Lühr mit Inhaber Frederik Holthaus.

Herr Holthaus, im Treppenhaus sind alte Fotos zu sehen. Auf einem stehen Sie zusammen mit einer Ihrer beiden Schwestern neben Ihrem Vater in dem frisch eröffneten Geschäft. Welche Kindheitserinnerungen haben Sie ans Geretsrieder Isar-Kaufhaus?

Frederik Holthaus: Ich war bei der Eröffnung neun Jahre alt. 1972 war wegen der Olympiade in München ein spannendes Jahr für mich. Aber auch den Bau der Filiale in Geretsried hatte ich als Bub interessiert verfolgt. Damals wollte ich unbedingt Baggerfahrer werden. Wir Kinder kannten ja schon das Wolfratshauser Isar-Kaufhaus. In Geretsried gefiel mir am besten der eingezäunte Kinderspielbereich, in dem man mit Rutsche-Autos – Vorläufer der Bobbycars – fahren und mit der Eisenbahn oder mit Puppen spielen konnte, während die Eltern in Ruhe einkauften. Geliebt habe ich auch die Süßwarenabteilung. Aus verschiedenem Schütten konnte man sich Gummibärchen und Bonbons in eine Tüte füllen. Im Vorbeigehen habe ich immer etwas genascht.

Geretsried: Frederik Holthaus über 50 Jahre Isar-Kaufhaus

Wann hat sich Ihr Berufswunsch Baggerfahrer hin zum Kaufmann gewandelt?

Holthaus: Ab etwa 15 Jahren half ich in Wolfratshausen bei der Warenanlieferung mit. Die Waren für beide Kaufhäuser kamen mit der Bahn. Ich half beim Sortieren und Auszeichnen, zerkleinerte die Kartons und verteilte die Sachen in die verschiedenen Abteilungen. Das machte mir großen Spaß. In den 1980er-Jahren entschied ich mich dazu, den Beruf meines Vaters zu erlernen. Meine Schwestern hatten kein Interesse seine Kaufhäuser zu übernehmen. Nach Gymnasium und Wehrdienst studierte ich Betriebswirtschaftslehre, arbeitete ein Jahr lang in den USA und anschließend drei Jahre beim Kaufring in Düsseldorf, bevor ich hier ins Familiengeschäft einstieg.

1995 übertrug Ihr Vater Ihnen die Geschäftsleitung über beide Häuser. Schon damals waren sie keine Rundum-Versorger mehr.

Holthaus: In den 1970er- und 1980er-Jahren war es üblich, dass man in den Warenhäusern ein breites, aber flaches Sortiment vorfand. Das heißt, es gab alles, aber von jedem Artikel nur ein, zwei Marken. In den 90er-Jahren vollzog sich der Wandel hin zu einem tieferen Sortiment. Die Kunden waren anspruchsvoller geworden und verlangten mehr Auswahl bei einem bestimmten Produkt. Die Zeiten, in denen es reichte, 20 Fahrräder in einer Reihe aufzustellen, waren vorbei. Dafür gingen die Leute in den Fachhandel. Wir bieten jetzt zum Beispiel bei der Damenmode ein breites Spektrum von der Leisure Wear bis zum Kostüm oder Kleid für festliche Anlässe.

Haben Sie eine Lieblingsabteilung?

Holthaus: Ich liebe alle Abteilungen! Sehen Sie hier, diese Retro-Blechdosen haben meine Einkäuferinnen neu mitgebracht. Sind die nicht originell? Ich freue mich jeden Tag, wenn ich durchs Haus gehe und sehe, was Neues hinzugekommen ist.

Wie kann das klassische Kaufhaus in der heutigen Zeit überhaupt noch funktionieren?

Holthaus: Gute Frage. Dazu muss ich ein wenig ausholen. Ein mit Liebe und Sorgfalt geführtes Kaufhaus hat gegenüber dem Fachhandel oder dem Online-Handel mehrere Vorteile. Es ist ein Ort, an dem der Kunde nicht nur seinen Bedarf deckt. Es ist ein Ort der Inspiration. Oft geht man los, ohne etwas Bestimmtes kaufen zu wollen. Man sucht vielleicht nach einem warmen Pullover oder einer Jacke, weil es draußen allmählich kalt wird, oder nach einem Geschenk für einen Freund. Im Internet suchen die Leute eher nach etwas ganz Bestimmtem. Zweitens ist ein Kaufhaus ein Ort der Kommunikation. In einer überschaubaren Stadt wie Geretsried trifft man dort Menschen, die man kennt. Das ist nicht nur für die Älteren wichtig. Das Wichtigste im Haus aber sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn der Kunde es wünscht, beraten sie ihn gerne. Er kann aber auch nach Herzenslust stöbern und Kleidung anprobieren, ohne dass eine Verkäuferin ihn dabei stört und ohne, dass er sich verpflichtet fühlt, etwas zu kaufen. Das ist ein Unterschied zum Fachgeschäft.

Baustelle, Corona-Pandemie und Krieg: Isar-Kaufhaus steht immer wieder vor Herausforderungen

In Geretsried mussten Sie bereits mit zwei Baustellen vor der Haustüre leben, eine davon besteht immer noch. Außerdem hatten Sie zwei Jahre lang aufgrund der Corona-Pandemie Einbußen. Wie kommt man durch solche Krisen?

Holthaus: Von der ersten Umgestaltung der Egerlandstraße im Jahr 2005 durch den Stadtplaner Eberhard von Angerer waren wir Einzelhändler alle begeistert. Die Straße wurde damals von vier auf zwei Fahrspuren verengt. Es entstanden mehr Aufenthaltsflächen vor den Läden und mehr Parkplätze. Die Arbeiten gingen schneller als diesmal. Seit 2017 leiden wir Händler massiv unter der Großbaustelle Karl-Lederer-Platz und jetzt Egerlandstraße. Unsere Stammkunden aus Wolfratshausen kommen weniger, weil sie es gewohnt waren, am Rathaus einfach links abzubiegen und einen Parkplatz vor der Haustüre zu finden. Wenn alles fertig ist, haben wir in Geretsried zwar eine Zentraltiefgarage, was ich befürworte, aber die Flächen vor unseren Geschäften an der Egerlandstraße sind wieder so klein wie vor 2005. Die Pandemie hat uns zu schaffen gemacht. Zum Glück habe ich 2020 und 2021 die Überbrückungshilfe III erhalten. Zudem habe ich sparsam gewirtschaftet. Man muss auch mit der Zeit gehen: Wir werben seit einigen Jahren auf Social-Media-Kanälen, was meine Mitarbeiterin Maria Fagner ganz hervorragend macht. Wir bekommen viel positive Resonanz. Bedanken möchte ich mich bei unseren Stammkunden, die uns in schwierigen Zeiten die Treue gehalten haben.

Spüren Sie aktuell auch die Auswirkungen des Krieges? Sparen die Menschen an Konsumgütern wie Kleidung oder Haushaltsgeräten?

Holthaus: Ja, es gibt Kunden, die mir erzählen, sie hätten ihre Vorauszahlungsbescheide für Strom und Gas schon erhalten und müssten deshalb den Gürtel enger schnallen. Wir werden das in den nächsten Monaten sicher noch stärker zu spüren bekommen.

Blicken Sie dennoch optimistisch in die Zukunft?

Holthaus: Auf jeden Fall. Ich freue mich auf das Ende der Baustelle und die Ansiedlung von Aldi und den Umzug von Rossmann.

Das Isar-Kaufhaus wird Geretsried also noch eine Weile erhalten bleiben, idealerweise unter Ihrer Führung?

Holthaus: Ich habe nicht vor, mich so schnell zur Ruhe zu setzen. Mein Vater hat gearbeitet bis zu seinem 71. Lebensjahr – mal schauen, wie lange ich es schaffe (lacht). Meine drei Töchter sind erst drei, acht und zehn. In dem Alter wollen sie noch Kindergärtnerin, Lehrerin oder Tierärztin werden. Aber das kann sich ändern – wie man an meinem Beispiel sieht.

Programm zum Geburtstag Das Isar-Kaufhaus feiert seinen runden Geburtstag ab Donnerstag, 6. Oktober, mit einem bunten Programm. Die Kunden können an einer Schaufensterverlosung teilnehmen. Es gilt herauszufinden, wie viele Male sich die Zahl 50 in den drei Schaufenstern versteckt hat. Bis 22. Oktober können die Kunden zählen und Gutscheine gewinnen.

Die Geburtstagstorte wird Seniorchef Otto-Ernst Holthaus am Samstag, 8. Oktober, um 11 Uhr anschneiden. Danach gibt es Kaffee und Kuchen für alle. Am verkaufsoffenen Sonntag, 9. Oktober, ist das Geschäft von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Von 9. bis 15. Oktober gibt es 15 Prozent Rabatt auf alles außer auf Bücher, Briefmarken und Tabakwaren. Für eingelöste Bonuskarten findet am Sonntag, 9. Oktober, und Samstag, 15. Oktober, eine Verlosung statt. Schokoküsse als kleines, süßes Dankeschön verteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mittwoch, 12. Oktober, bis Freitag, 14. Oktober.

Am 15. Oktober klingen die Jubiläumstage mit Prosecco und Aperol aus. Auf die Kinder wartet ein buntes Programm mit Schminken, Glücksrad und Malwettbewerb im ersten Stock. Eine Fotoausstellung im Treppenhaus und der Film „50 Jahre Isar Kaufhaus“ erinnern an die Anfänge.

Die Geschichte des Hauses 1966 eröffnete der Grünwalder Kaufmann Otto-Ernst Holthaus das Isar-Kaufhaus in Wolfratshausen. Im heutigen Isar-Kaufhaus an der Egerlandstraße in Geretsried befand sich bis 1968 das Capitol Kino. 1971 erwarb Hans Fahr das Gebäude. Er vermietete es an Ernst-Otto Holthaus mit der Auflage, dass dieser es grundlegend sanieren ließ. Holthaus setzte auf das Erdgeschoss noch zwei Stockwerke.

Am 28. September 1972 erfolgte die Eröffnung. Am Abend zuvor hatte die Familie Holthaus zusammen mit der Belegschaft und zahlreichen Ehrengästen, darunter Bürgermeister Heinz Schneider, bereits gefeiert. Der Ansturm an Kunden am 28. September war kaum zu bewältigen; die Wach- und Schließgesellschaft musste die Menschen schubweise einlassen. Eine Attraktion war die erste Rolltreppe in Geretsried und im Landkreis. Sie wurde 2014 wieder entfernt. 1990 wurde dem Haus eine besondere Note durch ein Geschenk der französischen Partnerstadt Chamalières verliehen: Der Künstler Slobo Jevtic bemalte die gesamte Südfassade mit einer Stadtansicht von Chamalières.

1995 übernahm Frederik Holthaus beide Kaufhäuser von seinem Vater. Das in Wolfratshausen musste er 2012 wegen zu hoher Mietkosten schließen.

Tanja Lühr

