Freiwillige Feuerwehr Gelting wünscht sich neues Gerätehaus

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Bürgermeister Michael Müller (li.) und Kommandant Walter Weiss (hinten, 3. v. li.) gratulieren folgenden geehrten beziehungsweise beförderten Kameraden: (hinten, v. li.) Manuel Asenkerschbaumer (Hauptfeuerwehrmann), Franz Wirtensohn (50 Jahre Mitglied), Georg Nagl (50 Jahre), Wendelin Schelle (30 Jahre) Florian Seitz (30 Jahre aktiver Dienst) sowie (vorne v. li.) Martin Palik (25 Jahre aktiver Dienst, Feuerwehrehrenzeichen in Silber), Thomas Schwellenbach (15 Jahre aktiver Dienst) und Florian Wyrwoll (20 Jahre aktiver Dienst). © Sabine Hermsdorf-Hiss

In ihrer Jahresversammlung zieht die Freiwillige Feuerwehr Gelting Bilanz. Sehnlichst wünschen sich die Mitglieder ein neues Gerätehaus.

Gelting – Mehr Mitglieder und endlich ein neues Feuerwehrhaus: In der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gelting stellte sich der neue Kommandant Walter Weiss nochmals vor – und umriss seine Pläne für die nächsten Jahre.

Die Neuwahl war wie berichtet nötig geworden, da der bisherige Kommandant Andreas Wannek nach 23 Jahren an der Führungsspitze – davon 17 Jahre als Kommandant – aus persönlichen Gründen sein Amt nieder gelegt hatte. „Viele würden so ein Amt über eine so lange Zeit nicht auf sich nehmen“, sagte Vereinsvorstand Manfred Palik. Kreisbrandinspektor Robert Schmid schloss sich dem Lob an den verdienten Feuerwehrmann an. Die Kameraden dankten Andreas Wannek mit stehenden Ovationen.

Sein Nachfolger Walter Weiss wird für die nächsten vier Jahre die Feuerwehr bei Einsätzen anführen. „Dann habe ich die Altersgrenze erreicht“, sagte der 61-Jährige und merkte an: „Eigentlich sollte eine Kommandantenwahl einen Generationswechsel darstellen – hat sie auch. Aber in die andere Richtung.“ Nichtsdestotrotz hat sich der Geltinger viel vorgenommen.

Andreas Wannek trat nach 17 Jahren als Erster Kommandant der Geltinger Feuerwehr zurück. Auf dem Foto wünscht er seinem Nachfolger Walter Weiss (li.) alles Gute. © links wünscht er seinem Nachfolger Walter Weiss

Freiwillige Feuerwehr Gelting braucht neues Gerätehaus

Am heftigsten auf den Nägeln brennt ihm der Neubau eines Gerätehauses. Das jetzige an der Wolfratshauser Straße entspricht in keinerlei Hinsicht mehr den geltenden Sicherheitsbestimmungen. Die Halle ist zu eng, die Einsatzkräfte müssen sich hinter den Fahrzeugen umziehen, Parkplätze fehlen. Die Stadträte seien jederzeit eingeladen, sich vor Ort ein Bild zu machen. „Wo und wie können wir hier helfen, dass es vorwärtsgeht?“, fragte Weiss an die Adresse von Bürgermeister Michael Müller.

Der erklärte, dass ein neuer Standort für die Feuerwehr bislang an den Grundstücksverhandlungen gescheitert sei. „Wir behalten das Ganze im Fokus“, versprach der Geretsrieder Rathauschef. Wie dringlich das Problem ist, verdeutlichte Weiss an einem weiteren Beispiel: Im Jahr 2025 soll ein Ersatz für das 30 Jahre alte Tanklöschfahrzeug geliefert werden. Um es im bestehenden Gerätehaus unterstellen zu können, müsste der Lkw tiefer gelegt werden. Kostenpunkt: etwa 30.000 Euro. Zudem steht eine weitere Ersatzbeschaffung auf der Agenda. Das zweite Fahrzeug der Wehr, ein Löschfahrzeug Baujahr 1998, soll durch ein kleineres Tragkraftspritzenfahrzeug oder ein mittleres Löschfahrzeug ersetzt werden. Vermutlicher Lieferzeitpunkt: 2028 oder 2029.

Ein großes Thema für den neuen Kommandanten ist die Mitgliederwerbung. „Wir haben derzeit 26 Aktive, drei davon sind Frauen“, rechnete Weiss vor. Er strebt 35 Einsatzkräfte mit einem Frauenanteil von 20 Prozent an. Ebenso möchte er gemeinsame Übungen von Jugendgruppe und Mannschaft ansetzen. 2021 wurden die Geltinger zu 43 Einsätzen gerufen. Um auch in Zukunft stets ausrücken zu können, haben zwei Kameraden zusätzlich den Lkw-Führerschein gemacht, den die Wehr vorfinanziert hat. „Wenn die beiden den Maschinistenkurs ebenfalls abgeschlossen haben“, erklärte Vorstand Palik, „übernimmt die Stadt die Finanzierung.“ sh

