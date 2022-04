Freiwillige sammeln 1,3 Tonnen Spenden für die Ukraine

Von: Susanne Weiß

Teilen

Vier Autoladungen an Spenden verpackten und verluden die Helfer um Anna Dörfler. © Privat

„Geretsried hilft Ukraine“ war das Motto einer Spendensammlung von Anna Dörfler. Die Aktion ist „super gelaufen“ berichtet die Geretsriederin.

Geretsried – 1,3 Tonnen an Spenden sind am Wochenende bei der Lebenshilfe an der Gustav-Adolf-Straße zusammengekommen. Unter dem Motto „Geretsried hilft Ukraine“ hatte die Geretsriederin Anna Dörfler mit vielen freiwilligen Helfern um Unterstützung gebeten (wir berichteten). Die Aktion ist „super gelaufen“ berichtet die 59-Jährige.

Vom jungen Erwachsenen bis zur Seniorin seien Menschen aller Altersgruppen zur Sammelstelle in Geretsried gekommen. „Eine Frau hat geweint“, sagt Dörfler. Sie sei als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen, „ich weiß nicht woher“. Aber sie sei so dankbar, dass sie in Deutschland in Frieden leben könne, dass sie zur Schule und an die Universität gehen konnte. Es sind Menschen wie sie, die etwas zurückgeben wollen.

Viele Menschen spendeten neue Sachen für die Ukraine

Viele spendeten neue, aber auch gut erhaltene Sachen. „Wir konnten alles gut brauchen“, berichtet Dörfler. Gemeinsam mit weiteren Ehrenamtlichen, auch Ukrainern, die in Geretsried, Gelting oder Königsdorf Unterschlupf gefunden haben, verpackte sie alles in Kartons. Konserven, Stiefel und Verbandszeug gehen an die Front des Ukraine-Kriegs. Für Mutter-Kind-Heime an den Grenzen haben die Helfer Bettdecken fertig bezogen und auf den Weg geschickt. Das organisiert die Königsdorferin Murml Gold über die Stiftung „Grenzenlose Kinderhilfe“.

Es war die zweite Spendensammlung, die Anna Dörfler initiiert hat. Sie will damit auch ukrainische Flüchtlinge in der Umgebung zusammenbringen. Die gebürtige Polin spricht Russisch und hat dadurch einige Kontakte knüpfen können. Über WhatsApp-Gruppen baut sie Netzwerke für die Menschen in der Adalbert-Stifter-Mittelschulturnhalle und aus Privatunterkünften auf. An der Sammelaktion haben sich manche von ihnen beteiligt. „Damit sie rauskommen und sich treffen können und sehen, dass sie nicht alleine sind“, erklärt die 59-Jährige.

Spendensammlung soll wiederholt werden

Alle Beteiligten hätten viel Arbeit gehabt. Aber „die Ukrainer haben sich sehr gefreut, und es war wunderschön, so viel Hilfsbereitschaft zu sehen“, sagt Dörfler. „Danke an alle, die gespendet haben.“ Weil die Aktion so gut angenommen wurde und nach Rücksprache mit ihrer Chefin will sie demnächst erneut eine Sammlung bei der Lebenshilfe durchführen.

Dort wurde auch für die Ukrainer vor Ort gesammelt. Den Menschen, die in Königsdorf untergebracht sind, konnte Dörfler bereits Fahrräder vermitteln. „Für sie ist das besonders wichtig“, so die 59-Jährige. Sie sucht weiterhin Räder für die Flüchtlinge in Gelting und Geretsried. Wer ein Rad anbieten kann, darf sich an Anna Dörfler unter Telefon 01 79/7 81 56 83 wenden. sw

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.