Frontalzusammenstoß an der Friedhofskreuzung

Ein Autofahrer aus München übersieht entgegenkommendes Fahrzeug.

Fünf Verletzte forderte ein Unfall am Samstag gegen 15.15 Uhr auf der sogenannten Friedhofskreuzung in Geretsried. Nach Angaben der Polizei wollte ein 55-jähriger Münchner mit seinem Skoda von der Staatsstraße 2369 nach links auf die Adalbert-Stifter-Straße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Ford eines 33-jährigen Dietramszellers. Beide Autos stießen frontal zusammen. In dem Ford saßen neben dem Fahrer noch vier weitere Personen. Alle wurden zum Glück nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 12 000 Euro. Die Geretsrieder Feuerwehr musste die Staatsstraße kurzfristig komplett sperren.

sas

