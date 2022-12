Wie ein Trockner zu Nachhaltigkeit in der Medizin beiträgt

ADVENTSFENSTERLN

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Bis Heiligabend öffnen sich Fenster, hinter denen sich Geschichten verbergen.

Geretsried/Gaißach – Wie wohl in den meisten Privathaushalten stehen Trockner und Waschmaschine bei den Oberland-Werkstätten nebeneinander. Nur sind die beiden Exemplare in dem gefliesten Raum an der Gustav-Adolf-Straße in Geretsried sehr viel größer – so groß wie Mitarbeiterin Sandy.

Geretsried/Gaißach: Oberland-Werkstätten bereiten OPED-Bänder für Orthesen auf

Die Industriegeräte laufen im Dauerbetrieb. Sandy wirft einen Blick durch die Scheibe des Trockners und sieht, wie sich die grauen Klettbänder darin noch ein paarmal drehen. Dann ist die Ladung fertig, Sandy drückt auf den Knopf über der Luke, öffnet die Tür und bringt den Inhalt zum nächsten Arbeitsschritt.

Die Klettverschlüsse gehören zu den Orthesen des Medizinprodukteherstellers OPED in Valley. Patienten bekommen die innovativen Fußschienen statt Gips. Wenn alles geheilt ist, landen die Produkte aber nicht im Müll, sondern werden zu einem großen Teil wiederaufbereitet – in der Branche einzigartig. Um die Orthesen kümmern sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer firmenintegrierten Gruppe der Oberland-Werkstätten bei OPED. Die Bänder, mit denen die Schienen verschlossen werden, landen im Haupthaus in Geretsried.

Oberland-Werkstätten bereiten jede Woche 40 Kilo OPED-Bänder auf

„Wir machen jede Woche drei Kisten, also insgesamt 40 Kilo Bänder fertig“, berichtet Maria Weierer, eine von zwei Gruppenleiterinnen in der Hygiene-Montage – so heißt die zuständige Abteilung. Das bedeutet, Sandy und ihre 17 Kolleginnen und Kollegen nehmen jedes gewaschene und getrocknete Band in die Hand, entfusseln es und entfernen abstehende Fäden. „Ausschuss wird aussortiert“, ergänzt Bereichsleiter Thomas Weigmann. Und die Bänder werden selbstverständlich nach ihren unterschiedlichen Größen und Längen sortiert, bevor sie an OPED zurückgehen.

An der Klettverschluss-Station gibt es immer was zu tun – aber nicht nur. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hygiene-Montage haben noch andere Aufgabenbereiche. „Sie sind froh, wenn sie durchwechseln können“, erklärt Weierer. Hier in den Oberland-Werkstätten werden beispielsweise auch Pferdefutter des Münsinger Herstellers Agrobs portioniert und verpackt, Schraubensets des Tölzer Metallbauers Kibatec zusammengestellt und sogenannte Luye-Tüten gefaltet. „Das sind Sicherheitsverpackungen, die für Morphiumpflaster benötigt werden“, so die Gruppenleiterin.

Oberland-Werkstätten betreiben Wäscherei in Gaißach

Waschmaschine und Trockner stehen im Nebenraum. Wenn nicht gerade Orthesen-Bänder ihre Runden drehen, landen darin die Arbeits-T-Shirts der Angestellten oder Handtücher aus dem laufenden Betrieb. Außerdem waschen die Oberland- Werkstätten dort die Wischmopps von der Reinigungsfirma Herrmann & Schmidt, die Roche in Penzberg sauber hält. Auch dort haben die Geretsrieder eine Außenarbeitsgruppe.

Früher gab es am Standort eine größere Wäscherei. Die Oberland-Werkstätten lösten sie auf, weil die „Nachfrage der Menschen mit Behinderung an Arbeitsplätzen im Bereich Wäscherei in den vergangenen Jahren stetig gesunken“ sei, sagt Pressesprecherin Ursula Heigl. Andere Arbeitsbereiche und auch die Plätze in den firmenintegrierten Arbeitsgruppen oder Einzelarbeitsplätze bei regionalen Firmen seien attraktiver. Zudem hätte ein hoher Investitionsbedarf in der Geretsrieder Wäscherei geherrscht. Seither betreiben die Oberland-Werkstätten nur noch eine Wäscherei – am Hauptsitz in Gaißach.

