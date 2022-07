Ganz ohne Fröscheküssen den Prinzen gefunden

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Gesucht und Gefunden: Angelo I. und Sarah I. © sh

Ihren Traumprinzen hat die Tollität pünktlich gefunden: Die Faschingsprinzessin der Narreninsel hat jetzt einen Partner.

Geretsried – Es war einmal eine hübsche kleine Prinzessin aus Geretsried, die sich nichts sehnlicher wünschte, als im Auftrag der Narreninsel Wolfratshausen als Prinzessin Sarah I. durch den Fasching zu tanzen. Was ihr aber noch fehlte, war ein Prinz an ihrer Seite. Und da Sarah eine moderne Prinzessin und Fröscheküssen auch nicht jedermanns Sache ist, wandte sie sich zusammen mit ihrer Mutter Melanie Pfadisch an unsere Zeitung, um den Wunsch des Mädchens zu verkünden. Die Nachricht verbreitete sich auch in den sozialen Medien – und schon bald sprachen zwei Prinzen vor.

Ganz ohne Fröscheküssen den Traumprinz gefunden

Einer von ihnen war Angelo Pedatella ebenfalls aus dem Königreich Geretsried. Er kannte Prinzessin Sarah sogar schon aus der Karl-Lederer-Grundschule. Und auch die Mütter waren sich nicht fremd. „Meine Mutter hat den Post von Sarahs Mama gesehen und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Faschingsprinz zu werden“, erzählt der Neunjährige. Zuerst sei er nicht so begeistert gewesen, „aber dann habe ich doch zugesagt.“

Und Sarah? „Die war begeistert“, berichtet Melanie Pfadisch, die selbst mit der Gruppe „Island Dancers“ der Narreninsel auftritt. Schließlich sind für Prinz Angelo I., wie er nun heißen wird, Auftritte kein Neuland. Seit seinem fünften Lebensjahr tanzt er gerne. „Allerdings stehe ich mehr auf Hip-Hop“, sagt er und strahlt seine Prinzessin an. „Das können wir doch auch im Showteil machen. Das wäre doch cool, oder?“ Sarah findet schnell einen Kompromiss: „Gut, aber du machst den Kopfstand, ich den Handstand.“

Faschingssaison steht an: Geretsried und Wolfratshausen haben ein Kinderprinzenpaar

Angst, dass das Lampenfieber überhandnehmen könnte oder sie die Tanzschritte vergessen, haben die beiden nicht. „Wenn ich stolpere und hinfalle, hilfst du mir eben wieder hoch“, sagt Sarah und reicht ihrem Prinzen den Arm. „Ach“, winkt der ab, „wir tun einfach so, als ob das dazugehört.“

Bei so viel Einigkeit kann die Kunde vom glücklichen Ausgang des Märchens in die Welt getragen werden. Ende gut, alles gut. Aber, stopp. „Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind weitere Gardemitglieder“, fügt Melanie Pfadisch hinzu. Wer weiß, vielleicht kann die gute Fee auch dieses Problem lösen.