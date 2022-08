Geretsrieder bedroht Sanitäter - Gefängnis bleibt ihm nicht erspart

Von: Rudi Stallein

Vom Wolfratshauser Amtsgericht war der Geretsrieder zu einer fünfmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Dabei wird es sehr wahrscheinlich bleiben. © archiv

Auf übelste Weise hat ein vielfach vorbestrafter Geretsrieder (65) Sanitäter, die ihm helfen wollten, beleidigt und bedroht. In der Berufungsverhandlung blitzte er ab.

Geretsried/München – Er hatte es angekündigt: „Fünf Monate für so einen Scheiß! Ich geh’ in Berufung!“, schimpfte ein Geretsrieder (65), nachdem er Anfang März dieses Jahres vom Amtsgericht Wolfratshausen zu einer Gefängnisstrafe ohne Bewährung verurteilt worden war. Ein halbes Jahr später bekam er seine Berufungsverhandlung am Landgericht München II – mit bescheidenem Erfolg.

Das Verfahren wurde ausgesetzt, wie die Pressestelle des Gerichts auf Anfrage mitteilt. Das bedeutet: Fortsetzung folgt – womöglich, denn ein negativer Ausgang der Berufungsverhandlung könnte für den vielfach vorbestraften Senior teuer werden. Was der Geretsrieder, der in betrunkenem Zustand einen derben Jargon pflegt, als „Scheiß“ empfand, werteten Staatsanwaltschaft und Gericht seinerzeit als Beleidigungen übelster Art. Weil der Mann besoffen und scheinbar hilflos an einer Bushaltestelle in der Böhmerwaldstraße in Geretsried auf dem Boden saß, hatten Passanten den Rettungsdienst alarmiert. Am Einsatzort angekommen, musste eine Sanitäterin sich von dem Betrunkenen als „Schlampe“ und „Fotze“ beleidigen lassen. Ihrem Kollegen drohte der 65-Jährige Prügel an, für den Fall, dass dieser nicht gewillt sei, ihn nach Wolfratshausen zu fahren. Zudem hatte er versucht, die Sanitäterin zu schlagen.

Dem Wunsch des Angeklagten, die Sache mit einer Geldstrafe aus der Welt zu schaffen („das wäre mir dann eine Lehre“), war Richter Helmut Berger nicht nachgekommen. Aus gutem Grund: Sage und schreibe 42 Verurteilungen füllen das Strafregister des 65-Jährigen. Weder Geldstrafen noch Gefängnisaufenthalte hatten den Geretsrieder in der Vergangenheit jemals von weiteren Straftaten abhalten können – nun war mal wieder die Zelle dran. Wenn er die fünf Monate absitzen müsse, verliere er sein Zimmer in einer Geretsrieder Notunterkunft, hatte er schon im März dem Richter erklärt.

Aus demselben Grund hatte er eine erneute Verhandlung vor der Berufungskammer angestrebt. Doch der Richter in München machte dem alkoholkranken Angeklagten wenig Hoffnung, dass er zu einer anderen Einschätzung komme, als das Wolfratshauser Amtsgericht. Zudem liege die Vermutung nahe, dass der Angeklagte zur Behandlung seiner Alkoholsucht womöglich ein Krankenzimmer einer Entzugsanstalt statt eine Gefängniszelle beziehen müsse. Was für den Senior hinsichtlich seines Zimmers wahrscheinlich dieselbe Konsequenz hätte.

Nun will sich der 65-Jährige psychiatrisch begutachten lassen, bevor ein neuer Verhandlungstermin angesetzt wird. Sollte die Sache für ihn schlecht ausgehen, kämen dann zu Haft oder Entzug noch die Kosten in Höhe von rund 3000 Euro für das Gutachten obendrauf.

