Rechtspopulismus: Diese Seelsorgerin gibt einen Rat, den wir alle ernst nehmen sollten

„Das Negieren vom Leid der Kriegsjahre und die erneute Hetzpropaganda sollten uns alle aufschreien lassen“, findet Eva Buchner. Die Altenheim-Seelsorgerin hört viele Lebensgeschichten und hat einen wichtigen Rat für alle.

Geretsried – In meiner Arbeit als Dekanats-Altenheim-Seelsorgerin höre ich viele Lebensgeschichten älterer Mitbürger. Ihre Schilderungen ähneln sich häufig. Viele waren als Kinder schrecklichen und lebensbedrohenden Ereignissen von Flucht und Vertreibung ausgeliefert. Sie berichten vom Verlust einer lieb gewonnenen Heimat. Nicht selten hatten die Eltern hart gearbeitet, damit es die Kinder mal besser haben sollten, doch alles musste zurückgelassen werden. Sie waren zu jung und ihre Stimmen zu leise, um aufzubegehren gegen Soldaten, die Leib und Leben bedrohten. Und manches war zu schrecklich, um es in Worte fassen zu können, und blieb bis ins hohe Alter in ihrem Innern verschlossen. Im Gegensatz dazu standen in ihrer Kindheit die lauten Stimmen der Kriegspropaganda und das Dröhnen der Bomben.

Ängste und ein Gefühl der Hilflosigkeit jener Kindertage scheinen nun viele in der Hilfsbedürftigkeit des Alters wieder einzuholen. Da trifft es besonders, wenn ihnen erneut Menschen ihre Daseinsberechtigung absprechen. Wenn sie sich jetzt wieder in der Rolle der Schwächeren erleben müssen und ihre Lebensleistung negiert wird.

+ Eva Buchner: Kath. Dekanats-Altenheim-Seelsorgerin in Geretsried Sichtlich erschüttert berichtet eine 85-jährige Frau von ihrem Erlebnis in der S-Bahn: „Da setzte sich ein junges Pärchen mir gegenüber. Das arrogante Auftreten und die Kleidung, besonders die Springerstiefel, machten mir Angst. Ich versuchte ihre Sticheleien zu überhören, aber als der junge Mann seine Beine ausstreckte und die Stiefel krachend auf den Sitz neben mir plumpsen ließ, setzte ich mich zur Wehr. Ich bat ihn, die Stiefel vom Sitz zu nehmen, und er zischte mich höhnisch grinsend an: ‚Hey Alte, bei dir piept’s wohl! Es wird Zeit, dass du Platz machst!‘“ Resigniert und leise sagte sie dann zu mir: „Sie glauben ja nicht, was sich in diesem Moment in mir abspielte. Da war wieder diese Machtlosigkeit und Angst aus den Kindertagen und niemand, der sich für mich einsetzte.“

Sie denken jetzt vielleicht, das sei traurig, aber ungezogene Menschen hat jeder von uns schon erlebt. Das solle man nicht so ernst nehmen. Und doch scheint dieser raue Ton seinen Nährboden aus einer anderen Ecke zu beziehen.

Es scheint keine Konsequenzen zu haben, Menschen zu beleidigen. Dieser unglaublich diskreditierende Sprachstil, den ich auch aus dem Mund mancher Politiker wahrnehme, „entschuldigt“ geradezu solches Fehlverhalten. Das Negieren vom Leid der Kriegsjahre und die erneute Hetzpropaganda sollten uns alle aufschreien lassen.

Im Lesungstext des heutigen Tages (1 Könige 19 ff) wird erzählt, dass Elija im Auftrag Gottes gesandt wird, sich gegen die Missstände zur Regierungszeit König Ahabs zu stellen. Auch er meint, Gottes Wort in den lauten Tönen, aus gewaltigen Naturereignissen heraushören zu können. So sind wir Menschen: Wir sind immer in Gefahr, denen, die am lautesten ihre Meinung kundtun, zu glauben – mag sie nun richtig oder falsch sein.

Doch Elija wird eines Besseren belehrt. Die Stimme Gottes ist in den zarten, leisen Tönen. So meine ich, wir täten gut daran, unsere Eltern und Großeltern erzählen zu lassen, solange sie dazu noch in der Lage sind. Es sind die leisen Stimmen von Zeitzeugen, die schon einmal erlebt haben, wie schnell sich der Umgangston in einer Gesellschaft ändern kann.

