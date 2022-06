„Trudis Traum“ wird wahr: In Gelting entsteht ein Hofcafé

Von: Susanne Weiß

Teilen

Die Stühle stehen schon bereit: Etwas Arbeit hat Trudi Pfattrisch aber noch, bis sie im Garten ihrer alten Hofstelle in Gelting eine Außengastronomie eröffnen kann. Im Hintergrund wird zur Zeit eine Markise montiert. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Gelting entsteht ein Café an einer alten Hofstelle. Trudi Pfattrisch erfüllt sich damit einen Traum - sehr zur Begeisterung des Bauausschusses.

Gelting – Mit 67 Jahren erfüllt sie sich einen großen Wunsch: Im Garten ihrer alten Hofstelle Am Haken 4 eröffnet Trudi Pfattrisch ein Tagescafé unter freiem Himmel. Zunächst soll es nur eine Außengastronomie mit 30 Plätzen geben. „Aber vielleicht wird’s nicht dabei bleiben“, sagt die Geltingerin.

Bis zuletzt hat Pfattrisch als Standesbeamtin in der Gemeinde Schäftlarn gearbeitet. „Ich habe das wirklich gerne gemacht und deswegen noch ein Jahr drangehängt“, berichtet die 67-Jährige. Aber jetzt hat sie den Ruhestand angetreten und brauche eine neue Aufgabe. Ihr Mann ist vor zehn Jahren plötzlich verstorben, die Landwirtschaft hatten die beiden bereits 1997 aufgegeben. Ein Café, „das war schon immer mein Wunsch“, sagt Pfattrisch. Immer wieder habe sie sich umgesehen, wie andere ihre kleinen Hofcafés organisieren. Der Name lag auf der Hand: „Trudis Traum“.

Geretsried/Gelting: Trudi Pfattrisch plant Hofcafé

Die Kuchen wird sie selbst backen, eventuell mit einer Gehilfin. „Ich will zurück zum Traditionellen wie Apfelstrudel oder Rohrnudeln.“ Süßes, das man nicht überall bekommt. Aber auch Pfattrischs Spezialität, Schwarzwälder Kirschtorte, werde es geben. „Die gelingt mir immer.“ Öffnen möchte sie das Café samstags und sonntags.

Am liebsten würde Trudi Pfattrisch sofort loslegen. Doch vorher sind noch ein paar Umbauarbeiten zu erledigen. Aus der früheren Milchkammer wird eine Küche. Ein Zimmer zur Terrasse hin wird zur Ausgabe umfunktioniert. „Trudis Traum“ wird ein Selbstbedienungscafé. Die Genehmigung vom Landratsamt steht noch aus. Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt erteilte am Dienstag aber das gemeindliche Einvernehmen. Stadtarchitekt Christian Müller stellte dem Gremium das Projekt vor.

„Ich bewundere die Besitzerin, dass sie so etwas macht“

Die Eckdaten: Die Freischankfläche wird 50 Quadratmeter groß, es gibt fünf Parkplätze für die Besucher, einen fürs Personal und zwei für die Mieter in der bestehenden Dachgeschosswohnung. „Den Antrag habe ich mit Freude zur Kenntnis genommen“, berichtete er. Auch die Ausschussmitglieder waren angetan. „Ich bewundere die Besitzerin, dass sie so etwas macht“, sagte Franz Wirtensohn (CSU). Das Café könne nur eine Bereicherung sein für das Dorf, nachdem die anderen Wirtschaften geschlossen haben –auch mit Blick auf den Rad- und Jakobsweg, der durchs Dorf führt.

Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller (CSU) nannte es mutig, in der heutigen Zeit eine Gastronomie zu betreiben. Aber „es ist genau das, was wir uns für Gelting wünschen“. Dem pflichtete Volker Witte (Grüne) bei. Dr. Sabine Gus-Mayer (CSU) meinte mit einem Augenzwinkern, es sei schade, dass es nur 30 Plätze geben werde. „Dann kann ich nicht mit dem Bus mit den Senioren kommen“, so die Seniorenreferentin, die Ausflüge mit der Seniorenfreizeit Isar-Loisachtal organisiert.

Café soll „Trudis Traum“ heißen

Verwundert war Gus-Mayer, dass nur ein Personal-WC geplant ist. Dazu erklärte allerdings Christian Müller, dass man keine Gästetoiletten brauche, wenn kein Alkohol ausgeschenkt werde. Aber der Ausschuss habe auch nur die baurechtliche Entscheidung zu treffen. Insofern gab es keine Einwände. Das Gremium erteilte der Nutzungsänderung einstimmig das Einvernehmen.

Trudi Pfattrisch verfolgte die Sitzung mit ihrer Tochter, gelernte Hotelfachfrau, die sie anfangs unterstützen werde. Die 67-Jährige war „positiv überrascht“, dass ihr Projekt so gut aufgenommen wurde. Damit rückt „Trudis Traum“ wieder ein Stück näher.

sw

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)