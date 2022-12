Geltinger Dorfschmiede ermöglicht Blick in die Vergangenheit

Von: Jannis Gogolin

Am Gebälk der Schmiede sind mit etwas Fantasie übrig gebliebene Rußspuren zu entdecken. © sabine Hermsdorf-Hiss

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Bis Heiligabend öffnen sich Fenster, hinter denen sich Geschichten verbergen. Heute werfen wir einen Blick in die Geltinger Dorfschmiede.

Gelting – Mehr als 350 Winter hat das Häuschen an der Friedhofsmauer der Kirche St. Benedikt erlebt. Hier in der Huf- und Wagenschmiede wurde über Jahrzehnte hartes Eisen in Form geschlagen. Im Steuerbuch des Wolfratshauser Pfleggerichts von 1671 ist sie erstmals erwähnt. Die „Gmein-Schmiede“ wurde damals als Teil der Geltinger Filialkirche verpachtet, erklärt die städtische Museumsfachkraft Anita Zwicknagl. 1912 übernahm der letzte Schmiedemeister Jakob Much die Rolle des Dorfschmieds „der bis zu seinem Tod 1965 geschmiedet hat“, so Zwicknagl.

Geretsried: Historisches Handwerk in der Geltinger Dorfschmiede

Als Gemeinde einen eigenen Schmied zu haben, war ein großes Privileg – und die Geltinger waren darauf angewiesen. Wagenräder und Hufeisen waren nur ein Teil der Produkte des Metallhandwerks. Landwirtschaftliches Gerät wie Schaufeln, Pflugscharen und Haushaltsgeräte bog und hämmerte der Schmied ebenfalls mit Muskelkraft in Form. Früher kamen im Jahr etwa 30 Pferde und 20 Ochsen zum Beschlagen zum Hufschmied. Ofen, Amboss und Hufeisen zeugen noch heute davon. Die Stadt Geretsried hat das Relikt aus vergangenen Tagen 2001 gekauft, um an das historische Handwerk zu erinnern und das Stück Stadtgeschichte zu bewahren. Als Außenstelle des Museums der Stadt wurde das denkmalgeschützte Objekt „grundlegend saniert“, erzählt Zwicknagl.

So kann der Dorfschmiede heute wieder kräftig eingeheizt werden. Jedes Jahr am Tag des offenen Denkmals, immer der zweite Sonntag im September, erwacht sie zum Leben. Ein Meister des Metallhandwerks bringt dann die Kohlen zum Glühen und das Eisen in die gewünschte Form. Dabei kommt nicht nur der Schmied ins Schwitzen. Die Zuschauer bekommen die Hitze der Esse zu spüren und ein Gefühl für die Knochenarbeit. Über den Luftzug aus den jahrhundertalten Fenstern sind meist alle sehr dankbar.

Geltinger Dorfschmiede besonderer Anlaufpunkt für Brautpaare

Auf Anfrage beim städtischen Kulturamt lässt sich die Dorfschmiede auch außer der Reihe besichtigen. Und wenn Passanten einmal rhythmisches Hämmern aus dem historischen Gebäude hören, dann lässt sich vielleicht gerade ein Brautpaar seine Ringe schmieden. Auch das ermöglicht die Stadt bei Interesse und vermittelt einen Schmied.

