Tanzend durch 60 Jahre Ehe

„Was, Oma? Seit 60 Jahren seid Ihr schon verheiratet? Das muss aber langweilig sein!“: Mit diesen Worten habe ihr ihre 16-jährige Enkelin zur Diamantenen Hochzeit gratuliert, berichtet Gerda Regina Sablonski und lacht.

Geretsried – Gelangweilt hat sich die 80-Jährige mit ihrem 83-jährigen Ehemann Harry in all der Zeit jedoch nie, wie sie beteuert. Gemeinsame Interessen und Ziele, gegenseitige Toleranz und einen großen Freundeskreis, das sei das Rezept für eine lange, glückliche Ehe.

Kennengelernt hat sich das Paar beim Silvestertanz in Chemnitz. Harry stammt ursprünglich aus Königsberg, Gerda aus Schlesien. Ihre nächste Station war München, wo Harry als Vorabeiter der Firma Zettler, die unter anderem die ersten Anrufbeantworter herstellte, arbeitete. In München-Freimann wurde am 20. Dezember 1957 geheiratet.

Über ihren Freund, den früheren Baugenossenschafts-Vorsitzenden Rudolf Herrmann, kamen die Sablonskis mit dem damals achtjährigen Sohn und der dreijährigen Tochter 1966 nach Geretsried. Zunächst lebten sie in einer Eigentumswohnung an der Händelstraße, bis sie sich 1983 ein Haus mit Garten direkt am Stadtwald kauften. Auf dieses Ziel hätten sie lange hingearbeitet, erzählt Harry Sablonski – er als Hausmeister, seine Frau als Heimarbeiterin für die Firma Zettler.

Das Tanzen zählt noch heute zu den gemeinsamen Hobbys der beiden. Viele Jahre lang waren sie in den Volkstanzkreisen in Wolfratshausen und Geretsried aktiv. Außerdem singen beide leidenschaftlich gerne, früher im Chor, heute mit Freunden, mit denen sie sich alle vier Wochen zum Gesang treffen. „Das stimmt einen immer so positiv“, sagt Gerda Sablonski.

Ihr Mann ist sehr sportlich. Er war Mitglied im Isartaler Laufclub, fuhr Ski und geht mit seinen 83 Jahren noch regelmäßig in die Berge. Bei Nachbarn und Freunden ist er als „Kräuter-Harry“ bekannt, denn der passionierte Gärtner kennt gegen jedes Zipperlein eine Heilpflanze. „Er weiß, was man aufs Knie schmieren muss, wenn es zwickt, was gegen Erkältung und Bauchschmerzen hilft“, sagt seine Frau.

Ihre Diamantene Hochzeit werden die Sablonskis im Januar noch in der Kirche Maria-Hilf mit einem Gottesdienst und Restaurantbesuch im größeren Kreis feiern. An ihrem Ehrentag selbst spazierten sie in ihr Stammcafé zum Frühstück, freuten sich über den Besuch von Bürgermeister Michael Müller und saßen abends mit einem Teil der Familie beisammen.

Natürlich habe es in den vergangenen 60 Jahren auch Streit gegeben, sagt Gerda Sablonski, nach eigenen Worten der „Bauchmensch“ in der Beziehung. Doch sie habe sich immer wieder mit ihrem Mann, dem „Kopfmenschen“, zusammengerauft – und darüber sei sie sehr froh.

Tanja Lühr