Die Geretsrieder Bücherei boomt

Die Bücherei in Geretsried blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Angebote kamen nicht nur an, sondern es gab Steigerungen in allen Bereichen.

Geretsried – In Zeiten von Smartphone und Streamingdiensten könnte man darauf schließen, dass die gute alte Stadtbücherei ausgedient hat. Doch in Geretsried ist das Gegenteil der Fall. Mit seinem breiten Angebot spricht das Team an der Adalbert-Stifter-Straße viele Menschen an. „Wir hatten 2019 wirklich ein fantastisches Jahr“, berichtet Björn Rodenwaldt.

Der Leiter der Geretsrieder Stadtbücherei wird dem Kulturausschuss des Stadtrats in der nächsten Sitzung (Dienstag, 10. März, 17 Uhr im Rathaus) seinen Jahresbericht und die heuer geplanten Veranstaltungen vorstellen. Vorab kann Rodenwaldt bereits von einer Steigerung in allen Bereichen berichten. 57 086 Besucher kamen im vergangenen Jahr in die Bücherei – Rekord.

Bücherei in Geretsried: „Wir hatten 2019 ein fantastisches Jahr“

Mit 166 935 Ausleihen hat sich die Stadtbücherei im Vergleich zum ebenfalls schon guten Jahr 2018 erneut um zehn Prozent gesteigert. Nach den reinen Ausleihzahlen sind die Controller für die Nintendo-Switch und die Playstation 4-Konsole am beliebtesten. 1846 Mal gingen sie über den Tresen, um damit im eigenen Gaming-Raum der Bücherei zu spielen. „Dieser Wert stellt eine beachtliche Steigerung um 23 Prozent dar“, sagt Rodenwaldt.

Unter den traditionellen Medien ist mit einem Jugendhörbuch eine CD Spitzenreiter (siehe Kasten). „Der namenlose Gegner“ von den „???“ wurde insgesamt 30 Mal entliehen. „Zur Ehrenrettung unserer Bücher sei hier aber ergänzt: Hörbücher haben generell eine Ausleihfrist von 14 Tagen und können daher öfter entliehen werden als Bücher, die eine vierwöchige Ausleihfrist haben“, erklärt der Büchereichef.

Geretsried: Die meisten Ausleihen gab es im August

Die meisten Ausleihen verzeichnete die Stadtbücherei im August. 16 369 Medien wechselten in diesem Monat den Besitzer. Die Topausleiher-Familie kommt diesmal aus Eurasburg. „Sie hat dieses Jahr insgesamt 1245 Medien entliehen“, berichtet Rodenwaldt. Im Jahr zuvor führte Familie Toppe aus Wolfratshausen die Liste mit 1320 Medien an. Die Eurasburger Familie möchte laut Bücherei anonym bleiben.

Ende 2018 weihte die Stadt den modernisierten Kinder- und Jugendbereich ein, unter anderem mit einem Gaming-Room. Die attraktive Abteilung ist für Rodenwaldt mit ein Grund, warum sich 2020 mit 609 Mitgliedern 16 Prozent mehr neu angemeldet haben als im Vorjahr. Die Mitglieder haben die Wahl zwischen rund 42 000 Medien im Katalog. Davon wurden im vergangenen Jahr 4500 neu angeschafft, 5400 makuliert. Unter anderem mit Spieleabenden, Lesungen und Ausstellungen lockt die Stadtbücherei weitere Besucher. 2019 waren es 1284.

2020 soll es für die Bücherei so erfolgreich weitergehen

Heuer soll es so weitergehen. „Mein gesamtes Team bringt sich hier immer wieder mit vielen und wunderbaren Ideen ein“, lobt der Büchereileiter. Alle Mitarbeiter würden sich mit großem Einsatz, Loyalität und Hingabe ihrem Beruf und damit den Büchereibesuchern widmen. Auch den Vertretern der Stadt ist Rodenwaldt dankbar. „Wir in der Bücherei spüren das Vertrauen in unsere Arbeit und die generelle Kulturaffinität Geretsrieds.“

