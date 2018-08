Geretsrieder Kulturherbst: Noch Aussteller für „Bunterkunst“ gesucht

Unter dem Titel „Bunterkunst“ organisiert der Kulturverein Isar-Loisach (KIL) zusammen mit dem Kulturforum erstmals einen regionalen Kunsthandwerkermarkt während des Kulturherbsts.

Geretsried – Unter dem Titel „Bunterkunst“ organisiert der Kulturverein Isar-Loisach (KIL) zusammen mit dem Kulturforum erstmals einen regionalen Kunsthandwerkermarkt während des Kulturherbsts vom 5. bis 14. Oktober. Er findet am Eingang des Theaterzelts an der Jahnstraße statt und ist ohne Eintrittskarte zugänglich. Es sind noch Buden frei.

Die Atmosphäre soll dem „Tollwood“ in München ähneln. Die Geretsrieder Landsmannschaften bieten kulinarische Spezialitäten aus ihrer Heimat an. Es wird auch eine Bar im roten Pavillon geben, wo die Besucher den Abend bei knisternden Feuerschalen und bunten Lichterketten ausklingen lassen können.

Für den Markt haben sich nach Auskunft des KIL bisher 22 Kunsthandwerker aus Geretsried, Wolfratshausen und Umgebung angemeldet. Das Angebot ist facettenreich, farbenfroh und handgemacht. Es wird außergewöhnliche Filzprodukte, Holzarbeiten, Tracht und Trends, Töpferwaren, handgedrehte Glasperlen, Schmuck und Schmuckdöschen, Buchbindearbeiten, Papierkunst und vieles mehr geben.

Kunsthandwerker, die mitmachen möchten, können sich mit dem KIL in Verbindung setzen. Die Teilnahmegebühr beträgt einmalig 50 Euro. Die Stadt Geretsried beteiligt sich an den Kosten für die Stände. Der Markt ist Montag bis Freitag von 18 bis 23 Uhr sowie am Wochenende ab 10 Uhr geöffnet. sw

Kontakt

Interessierte Kunsthandwerker können sich unter kontakt@kulturverein-isar-loisach.de noch bewerben.