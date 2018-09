Alles nur, weil er keinen gültigen Personalausweis besitzt: Ein Geretsrieder musste vor Gericht, protestierte und erlebte deshalb das Ende der Verhandlung nicht mehr mit.

Geretsried/Wolfratshausen – Weil er seit zwei Jahren keinen gültigen Personalausweis besitzt, sollte ein Geretsrieder (29) ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zahlen. Gegen den entsprechenden Bußgeldbescheid legte er Einspruch ein. So kam es zur Verhandlung am Amtsgericht Wolfratshausen. Deren Ende erlebte der Betroffene jedoch nicht mehr mit.

Der Mann war pünktlich erschienen – in schwarzem Anzug und weißem Hemd. Er legte zwei gut gefüllte Aktenordner nebeneinander vor sich auf den Tisch, setzte sich und stützte beide Arme weit ausgebreitet auf dem Tisch ab. Die Fragen zu seinen persönlichen Daten beantwortete er bereitwillig. Aber dann war bald Schluss mit dem guten Willen.

Der 29-Jährige hatte im Vorfeld gegen Richter Urs Wäckerlin einen Befangenheitsantrag gestellt. Während Wäckerlin verlas, warum das Gericht den Antrag abgelehnt hatte, wurde der Geretsrieder zusehends ungehaltener. „Ich protestiere. Ich möchte was sagen“, rief der Mann. Der Richter fuhr mit der Verhandlung fort, indem er Inhalt des Bußgeldbescheids vorlas. „Ich will diese Verhandlung filmen. Die Kamera wurde mir abgenommen“, rief der Mann. „Und den Beschluss bräuchte ich schriftlich.“ Inzwischen stand er an seinem Platz.

Ob er etwas zum Sachverhalt zu sagen habe, fragte der Richter. „Selbstverständlich gibt es weitere Dinge zu sagen“, entgegnete der Mann. Er lief aufgebracht an seinem Tisch auf und ab. Der Richter rief eine Zeugin in den Sitzungssaal. Der Mann entschied: „Die Kamera werde ich jetzt reinholen“, riss die Tür auf und verschwand. Der Richter diktierte ins Protokoll: „9:55 Uhr. Der Betroffene verlässt den Sitzungssaal.“

Wenig später kam der Mann zurück. Seine Kamera hatten die Wachtmeister einbehalten. „Das soll gefilmt werden“, ereiferte er sich erneut. Der Richter ging auf die Forderung nicht ein, erklärte stattdessen ruhig: „Ich kann Ihnen anbieten, Platz zu nehmen und weiter an der Verhandlung teilzunehmen.“

Die Schilderungen der Polizeibeamtin, die seinerzeit mit einem Kollegen zum Haus des Betroffenen gefahren war, weil Nachbarn sich wegen zu lauter Musik beschwert hatten, gingen im Geschrei des Mannes unter. Er verließ noch einmal den den Sitzungssaal. Der Richter unterbrach die Verhandlung erneut. Nach ein paar Minuten kehrte der Geretsrieder zurück. Der Richter setzte die Verhandlung fort.

Die Zeugin erzählte von ihrem Einsatz, der Mann schrie. „Ich protestiere. Ich will filmen.“ Als der Richter seiner Forderung noch immer nicht nachgab, packte er die mitgebrachten Ordner in seinen Aktenkoffer und verließ den Saal erneut. Dieses Mal endgültig. Der Richter verkündete daraufhin das Urteil. „Der Einspruch gegen den Bußgeldbescheid wird zurückgewiesen.“ Begründung: Der Betroffene hat sich unentschuldigt aus der Hauptverhandlung entfernt. Er war vom persönlichen Erscheinen nicht entbunden.“ red

Stichwort: Filmen im Gericht

Paragraph 169, Satz 2, Gerichtsverfassungsgesetz besagt: Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie Ton- und Filmaufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Vorführung oder Veröffentlichung ihres Inhalts sind unzulässig. Abweichungen hierzu gelten für „… die Verkündung von Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ….“